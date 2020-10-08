Eminem人妻級女狂迷身上紋足16個偶像樣！破健力氏世界紀錄

今年47歲的美國男歌手Eminem是全球大多數樂迷公認的「Rap神」，擁有驚人爆發力和才華的他出道一路走來擁有眾多死忠歌迷。像是他就曾因受到瘋狂粉絲的影響而寫下曠世名曲〈Stan〉，甚至讓《牛津英語詞典》在2017年正式將「stan」一詞收錄其中，令Eminem的粉絲們激動不已。不過，在這首Eminem經典歌曲誕生20年之後，現在又出現了一位獲得健力氏世界紀錄認證的超強「Stan」！

最近廣受國外媒體報導的這位Eminem超級腦粉，就是今年35歲的Nikki Patterson。居於蘇格蘭的她，從年輕的少女時代就開始瘋狂迷上Eminem和他的饒舌音樂，因此從 19 歲那一年她開始於身上刺上第一個Eminem紋身。轉眼間過了 16 年，現在她的全身上下總共就有多達 16 個Eminem頭像的紋身！等於 Nikki Patterson 從 19 歲開始每一年固定會增加一個Eminem紋身！（就連手指上都有）

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Nikki Patterson 以 16 個Eminem人像紋身，正式打破了健力氏世界紀錄「單位音樂人頭像被紋身最多次數」！不過她本身的迷妹程度其實更瘋狂，其全身上下28個紋身全都與Eminem有關，只是其中16個才有Eminem臉龐的肖像。

Nikki Patterson的紋身「戰績」獲多家外媒報導，連美國長壽動畫《阿森一族》亦有提及：

Nikki Patterson一路從少女時代紋身，到現在成為人妻，已跟老公生下了一個小孩，現在丈夫和孩子每天在床上醒來時都會看見她身上滿滿的Eminem臉龐，但這位死忠歌迷可是一點都不後悔：「有些人在網路上會批評我的刺青是不良示範，但我不會讓他們的評論影響我！因為別人的話語不會定義真正的我，我會創造自己的意義。」果然擁有Eminem精神的粉絲，心靈都相當強大。

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