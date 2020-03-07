Eminem挑戰快嘴極限　30秒229字打破《Rap God》紀錄

今年Hip Hop界OG級教父Eminem再次推出新專輯《Music to Be Murdered By》，發行首週已賣出超過10萬張的實體唱片，更寫下音樂史上首位歌手達成「連續10張專輯空降Billboard冠軍」的無敵紀錄。專輯一共收錄20首曲目，當中與已故Rapper Juice Wrld合作的主打歌《Godzilla》，再次把Eminem的音樂生涯帶到一個新高度。

Eminem今年再次無預警推出新專輯《Music To Be Murdered By》，空降成為Billboard冠軍專輯。 (網絡圖片)

Eminem今個星期在Youtube上發佈《Godzilla》的MV，深信不少樂迷聽到歌曲的第三段主歌時應該會大吃一驚，因為他再度以快嘴在30秒內rap出229字，平均每秒唱出 7.6 個字，一共339個音節，相當於每秒11.3個音節，這個不可思議的速度早已打破了Eminem自己創下的健力士世界紀錄。

2014年，Eminem發佈《Rap God》，憑6分鐘內唱出1560字，平均每秒4.28字的速度為自己創下了健力士世界紀錄。想不到多年後，Eminem再次以近乎不可能的速度打破自己親自寫下的紀錄，「世界最快嘴饒舌」的地位深信難以動搖。

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