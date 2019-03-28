23歲Eminem女兒Hailie封極品星二代　性感泳裝曬6嚿腹肌雙重誘惑

現在已經46歲的美國傳奇rapper Eminem，如果你長年以來都是他的忠實歌迷，那你肯定相當熟悉Eminem時常在歌詞中唱到的親生女兒Hailie Jade Scott！這位寶貝女兒是Eminem跟擁有一段複雜且戲劇性感情糾葛的前妻Kimberly Scott所生下，在不知不覺中，當年Eminem歌詞中的小女孩現在也已經長大成為23歲的小美女。

擁有名聲響亮於全球的rapper爸爸，Eminem的女兒Hailie還是非常大方地在 Instagram上公開自己的私生活照片。Hailie是眾多網友公認的美女星二代，就連年輕的rapper Machine Gun Kelly（MGK）都曾經大讚Hailie相當漂亮且性感火辣。

不過正是因為MGK公然在Twitter上評論當年才16歲的Hailie「hot as fxxk」，這也掀起了MGK與Eminem多年來的恩怨。MGK長期指控Eminem因為他的Twitter評論而動用自己在音樂界的影響力封殺他。

MGK疑因大讚Hailie「hot as fxxk」辣㷫Eminem 。（網上圖片）

而Eminem卻對MGK這樣的指控才感到相當不爽，直指自己diss他根本不是因為女兒Hailie：

MGK先說是因為我，才讓他的歌無法在Shade 45電台播，好像我在威脅他的音樂事業還是怎樣，但整件事根本與我無關，MGK以為我真的有在乎過他嗎？

MGK與Eminem之間的互相diss，也讓這位傳奇rapper的美麗女兒更加受到大眾矚目。今年23歲的Hailie在成長過程中並沒有受到老爸是知名且富有的rapper影響而放縱度日，她在求學時代不僅是品學兼優的好學生，大學時還考上了密歇根州立大學心理系。

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不過令許多網友驚訝的是Hailie那強壯且線條頗為明顯的六嚿腹肌，讓許多人佩服她的健康好身材：「Hailie不只是美女，身材也太棒了，簡直完美」、「厲害的腹肌，喜歡她的體態」、「Eminem的女兒果然強悍，沒想到她能夠把腹肌練得如此強壯」、「Hailie，一個永遠不會被甩的女孩，不然你不只就要在Eminem的歌裡遺臭萬年，還會被這種肌肉量的女孩狂打」。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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