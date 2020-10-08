王一博電單車比賽炒車飛出賽道　投訴對手強行超車：過不去就撞我

內地23歲男星王一博憑藉同肖戰主演的劇集《陳情令》而人氣急升，躋身流量小生。剛剛結束《這！就是街舞》第三季的他，日前就急步前往珠海ZIC電單車大賽，想不到竟發生意外。

王一博2014年通過男團UNIQ出道，擔任隊內Rapper，擅長滑板、街舞，以及賽車。去年他加入萬里達雅馬哈車隊，成為職業賽車手，同年8月參加亞洲公路摩托車賽正賽，獲得D組新秀組第一、混合組全場第二的成績。（微博@ YIBO-OFFICIAL）

據悉，在之前的幾輪比賽中，王一博的成績不錯，但在昨日（7日）舉行正賽最後一圈的過程中，王一博後面的車手胡通明行駛彎道時，在不具備超車的條件下，強制超車，結果不單止自己炒車，連累王一博連人帶車飛出賽道，當時車身與地面更有火花擦出，幸好無大型事故發生，而起身後，王一博的電單車也無法啟動，令他痛失名次，只好帶著憤怒無奈離場。

點擊下圖睇驚險過程（綠色為王一博）：

其後王一博親自落場同對方理論，怒斥「過不去就撞我！」比賽時在兩人後面的車手也表示胡通明是強行超車，而解說比賽的評論員也稱如果仲裁的話，應該是胡通明的全責。更令大家憤怒的是，在王一博因胡通明炒車後，對方的隊友竟全體歡呼，認為又少了一個對手。

中間藍色衫為車手胡通明。（微博@胡通明）

事件很快在網絡發酵，王一博的粉絲紛紛譴責胡通明，而王一博本人也在微博回應：「摔車是不幸，但是是每一個運動員要去用正常心態面對的事情，可是丟失了體育精神就不對了！」

王一博親自回應。（微博截圖）

事後，有網友起底胡通明，發現其在18年、19年的比賽中都曾摔倒過，原本是常見的情況，但之後該車手公司以「一摔成名」宣傳，同樣地，胡通明在撞倒對手後，也是絲毫無歉意地離開，甚至還like自己炒車成名的短片，似乎很引以為豪。

今日（8日），珠海市汽車摩托車運動協會賽事仲裁宣布結果，認定此為比賽事故，所有成績保持，即官方認為胡通明並非故意撞王一博，雙方都無錯。

作為新手來講，王一博的成績都算不錯。（微博@ YIBO-OFFICIAL）