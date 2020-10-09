傳石原里美規定交往對象「拍拖1年唔婚即分」　閃嫁苦衷有跡可尋

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：
33歲日本當紅女星石原里美本月1日透過經紀公司宣佈閃婚，與拍拖1年、同齡的圈外男友結婚，未婚夫被爆是一名在外資企業打工的金融才俊；根據「女性自身」報導，友人透露石原聰美制定交往1年內若沒結婚就分手的規定，急於結婚是為了報答曾經患癌的母親，並傳出她將於明年3月舉行婚宴。
友人透露石原里美的父母已經年過70歲，親子關係密切，她再忙都會抽空與父母見面，非常孝順，「石原在20多歲的時候，還沒有急著結婚，但因為母親的身體關係，所以希望趁現在報答親恩」；而石原里美今年1月在播出的節目內容，也曾提到母親患癌的事情，在接受雜誌訪問時，也曾表示在父母離世前能看到孩子有幸福歸屬才算是孝心。
+23
+23
+23
另外，有電視台工作人員爆料，指石原里美明年3月原定有很多工作，但近期將檔期全部提前，懷疑她可能將於3月舉行婚宴，而她僅以手寫信宣佈閃婚，也沒像過去其他藝人一樣另開結婚記者會，屆時婚宴粗估也只會招待親朋好友，不會大肆慶祝。
石原里美今年1月在播出的節目內容，曾提到母親患癌的事情，在接受雜誌訪問時，也曾表示在父母離世前能看到孩子有幸福歸屬才算是孝心（《高嶺之花》劇照）
【相關圖輯】石原里美僅高157cm？13位唔夠1米6　靠穿搭隱藏弱點的日本女星：
+18
+18
+18
【日劇2020】29套秋冬全新待播日劇至齊推介！星期一至日晚晚有劇煲
+51
+51
+51
石原里美未婚夫係超暖上司　Home office 1個意外瞬間讓她認定他
石原里美寧棄IT社長嫁打工仔？曾發展至半同居　1原因速撇男方
【石原里美】結婚消息震驚全亞洲　如何由懵懂女生變成時尚指標？
石原里美閃婚！盤點8位單身日劇女神　網民籲別放棄：我還有結衣
石原里美與圈外男友結婚　有傳34歲女歌手Crystal Kay拉紅線
延伸閱讀：
肉色透視裝辣翻！網讚曾之喬撐起服裝：上圍跟氣勢都是！
22歲中川大志確診 「夏空」夫妻先後確診 網：洩私情？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。