傳石原里美規定交往對象「拍拖1年唔婚即分」　閃嫁苦衷有跡可尋

33歲日本當紅女星石原里美本月1日透過經紀公司宣佈閃婚，與拍拖1年、同齡的圈外男友結婚，未婚夫被爆是一名在外資企業打工的金融才俊；根據「女性自身」報導，友人透露石原聰美制定交往1年內若沒結婚就分手的規定，急於結婚是為了報答曾經患癌的母親，並傳出她將於明年3月舉行婚宴。

友人透露石原里美的父母已經年過70歲，親子關係密切，她再忙都會抽空與父母見面，非常孝順，「石原在20多歲的時候，還沒有急著結婚，但因為母親的身體關係，所以希望趁現在報答親恩」；而石原里美今年1月在播出的節目內容，也曾提到母親患癌的事情，在接受雜誌訪問時，也曾表示在父母離世前能看到孩子有幸福歸屬才算是孝心。

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另外，有電視台工作人員爆料，指石原里美明年3月原定有很多工作，但近期將檔期全部提前，懷疑她可能將於3月舉行婚宴，而她僅以手寫信宣佈閃婚，也沒像過去其他藝人一樣另開結婚記者會，屆時婚宴粗估也只會招待親朋好友，不會大肆慶祝。

石原里美今年1月在播出的節目內容，曾提到母親患癌的事情，在接受雜誌訪問時，也曾表示在父母離世前能看到孩子有幸福歸屬才算是孝心（《高嶺之花》劇照）

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