超模Elsa Hosk斥逾200萬美金購紐約公寓　全落地窗空間超通透

維密大騷（Victoria’s Secret Fashion Show）於去年停辦至今已兩年時間，而31歲瑞典超模Elsa Hosk亦成為了最後一位戴「Fantasy Bra」的維密天使，平時經常在IG分享穿衣搭配的Elsa，最近還在雜誌《Architecture Digest》中的「Clever」欄目中，公開了自己位於紐約的公寓。

這個Fantasy Bra內衣和身體鏈上用手工鑲嵌了2100粒Atelier Swarovski鑽石，加上中間的鑽石，整套內衣超過71克拉，耗時930個小時打造，價值100萬美金（約783萬港元），但這只是維密史上最便宜的一款「天價」內衣。（VCG）

點擊下圖跟Elsa學早秋搭配：

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這間公寓是Elsa在25歲時，斥資逾200萬美金（約1550萬港元）買下的，總面積1750呎，耗時兩年才找到這間心儀的公寓。整間公寓非常通透，採光與通風條件一流，白色牆面與斑駁的磚牆相結合，簡單又不失復古，更豐富了視覺層次，整間屋的風格既能感受到北歐氣息，又不乏美式元素，所有的一切都由Elsa與男友Tom Daly親手打造，將脫皮的牆面、失修的管道、以及老化的樓梯等翻新重建，才有如今的小天地，當中不少傢私與飾品都「出師有名」。

事無巨細，都有Elsa與男友Tom一一打理。（視頻截圖）

Elsa 的公寓相當通透。（視頻截圖）

底層的客廳、廚房以及餐廳都是開放式，一進入門口，整個空間的佈置便一覽無余。而客廳的另一角，擺放了意大利設計師Mario Bellini在70年代設計的土黃色皮質梳化，經典又復古，與現代的裝飾碰撞。

這款古董梳化由B&B Italia再版發售。（Instagram@hoskelsa）

Mario Bellini的對面，就是Bernhardt梳化，鬆軟舒適。（Instagram@hoskelsa）

相信不少網友都曾見過這個梳化後面的鏡子，層層波浪的設計頗有辨識度，出自意大利著名設計師Ettore Sottsass的代表作「Ultrafragola」，同樣是70年代的產品，在層層半透明乳白色波浪形輪廓中，隱藏著粉色的氣體燈，頗具藝術感，裝飾性極強，因此近年被不少明星以及網紅收入囊中，售價在7000至10000美金（約5.4萬至7.6萬港元）不等。

Elsa也很鍾意在這塊鏡子前拍照。（Instagram@hoskelsa）

公寓中最溫馨又最驚喜的一部分，要數位於廚房上方的睡房，除了向外的大型落地窗之外，向屋內的一面也採用落地格仔窗設計，加強了採光與通風，視覺上與樓下的區域聯通。

當然，作為時下最Hit的超模之一，Elsa自然少不了衣帽間，雖然不算太大，但足以令人艷羨，她曾經就在IG為大家帶來「Closet Tour」：

其實Elsa不時都會在家中影相，由廳到睡房，甚至洗手間，都能拍出絕佳大片：