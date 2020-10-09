前女團Stellar成員爆當年被迫性感　退團3年仍收性騷擾包養短訊

而有韓版《乘風破浪的姐姐》之稱的節目《Miss Back》日前（8日）開播，請來T-ara、 Crayon Pop、After School、Nine Muses、Dal★Shabet、Stellar、WA$$UP和THE ARK前成員參加，通過節目再次重新出發。而當中曾是Stellar一員的佳英大爆當年組合被迫性感，甚至因此而抗拒穿短褲等，令主持人和粉絲心痛。

Stellar早期以清純路線出道，可是三年來沒有太大迴響，於2014年轉走性感路線。由於Stellar不論造型及舞步的尺度都相當大，馬上引起關注外，亦獲得了「19禁女團」的稱號。佳英在節目中講到，當時到達MV拍攝現場才發現，公司把原本的衣服換成露骨的泳衣。雖然成員都不願意穿，但卻被公司代表欺騙，在「先嘗試拍攝，太色情就換掉」的藉口游說下拍了5張性感照，甚至代表說明了會換掉後，最後在未有成員的同意下公開了性感照。

佳英（左）公開當年在Stellar的慘痛經歷，惹大家心痛。（MBN）

Stellar性感的形象在佳英心中留下陰影，由於女團時期穿過過多性感衣服，導致退團後的她只敢穿長袖、長褲及長裙等衣服，不知不覺間非常厭惡別人集中在自己的身體上。雖然退團至今已3年，但佳英至今仍會收到性暗示及提出包養的私訊，表白每月包養費能高達一天3千萬韓元（約20萬港元）外，甚至有人會向佳英發送性器官照片。

佳英坦言這張照片是她至今，最討厭的一張照片。（sports geonghyang）

按圖睇Stellar時期的佳英：

+ 13 + 13 + 13

佳英衝撃的爆料令白智英等主持相當氣憤，並且內疚自己作為前輩及大人，卻無法幫助一名只想追夢的少女，遠離敗類的魔爪，更令佳英想忘記人生最本應是最燦爛的時光。聽到佳英的告白，網民和粉絲都非常同情她與Stellar成員過往的遭遇，但都不能否認娛樂圈的黑暗，現實世界中要出頭比想像中困難，希望她能重新振作，向大眾展示自己的實力。

佳英亦講到當時活動7年，離開公司後只獲得約千萬韓元收入。（sports chosun）

按圖退團後佳英的近況：