泰國BL劇《你是我的氧氣》男男激吻錫唔停！主角顏值直迫韓國Oppa

上月中開播的泰劇《你是我的氧氣》，這部劇讓我期待了好久，光看名字都覺得好甜蜜。作為一個人類界的顏狗，看劇當然先看臉啊。話不多說，咱們直接上圖，做好舔屏準備哦。

一般來說，不管什麼劇它的第一集只是交代一下人物和背景，不會有太多實質性的東西。不過《你是我的氧氣》完全不按常理出牌，一集劇情三對CP確定彼此的心意走在了一起。

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Gui是一名四年級的工科學生，很小的時候就成了孤兒（好可憐這個設定勾起人的同情心）努力工作，為自己掙錢，好好上學。歲月漫長，生活並沒有在他的生命中出現劃痕，安好如初他臉上總是安靜微笑。

Solo是音樂系的大一新生，含著金湯匙出生的他，是一個標準富二代他擁有別人夢寐以求的東西。金錢，名譽，美貌，這個男孩什麼都有，卻沒有笑容，他並不快樂。Solo的母親去世後，他似乎好久都沒有笑過了。他很痛苦，每晚都不能安睡。直到那個失眠的夜晚。

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因為一場噩夢，讓Solo睡不著覺，原本打算尋求朋友的幫助，卻尋求無果。於是乎他走進了Gui打工的咖啡店，想點咖啡喝。原本已經準備打烊的Gui還是讓他點單，當他知道他想喝咖啡時，Gui用一杯熱牛奶溫暖了Solo的心。在這個平平無奇的夜晚，他們在這家小小的咖啡店中相遇，Solo遇到了命中註定屬於他的微笑。

咖啡店的大帥哥總會想起那晚落寞的小男孩，總會拿著牛奶在等待，其實咖啡店沒有牛奶，牛奶其實是為他準備的。兩個男孩一直見面，相處中直到他們很快意識到，他們已經成為對方的呼吸就像氧氣一樣。

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馬上，學校新一屆的校之月比賽即將開始，學弟學妹們都在緊張排練，Gui受朋友之托，給學弟學妹們送吃的。校之月的排練，他們又一次見到了彼此。Gui又再一次的送了熱牛奶給Solo，。不過Solo提出了再去他們店裡喝牛奶，但是Solo卻因為排練不好被學姐留下來一直練。等不到Solo，Gui回到家後想起了Solo，他再次來到店門口時卻看見Solo一個人坐在店門口。然後讓他把聯繫方式給了自己。給他準備了熱牛奶，喝了一口後Solo就把這杯牛奶給了Gui，說是讓他嘗嘗這杯牛奶是不是不一樣。Gui接過杯子後專門把杯口轉到之前Solo喝的地方喝，這算不算間接接吻。

這戀愛談得也太甜了，就衝著顏值這部劇我也要追完。

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