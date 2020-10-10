中國新說唱3 | 萬妮達疑因Deep V遭打格　網友：女仔着衫都要打格

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季最新一集主題為「情歌專場」，三人為一組，票數最低者淘汰。幾乎每個戰隊都以「2 VS 1」的戰略比賽，即兩人屬於自己戰隊，再挑選一名其他戰隊的Rapper，以保全個人戰隊不被淘汰。

其他戰隊都避免選擇吳亦凡戰隊。（微博@中國新說唱）

原本張靚穎僅餘的兩名Rapper萬妮達（Vinida）同GALI挑戰GAI隊的威爾以為十拿九穩，意想不到的是，平時歌詞兇狠的威爾，唱起情歌《你聽了這首歌之後就沒有辦法忘記我》反差感十足，化身可愛男友，令全場高校女學生難以抵抗，導致唯一一位女Rapper萬妮達（Vinida）淘汰。

張靚穎戰隊再次失利，僅剩GALI。（視頻截圖）

當晚萬妮達身穿黑色V領吊帶裙，配上一對鐳射過膝襪，性感又動感。然而，有不少網友發現，在她出場後，胸前一直打有格仔，原本最初以為是有紋身，但有人曬出萬妮達照片，發現只是胸部下面一些的位置有紋身，因此猜測是因為Deep V而被打格，引起大量網友熱議。

在萬妮達曬出的原相並未見有紋身露出。（微博@Vinida萬妮達）

點擊下圖睇被打格相：

事後，很多觀眾都對節目組此舉感到疑惑，「女生穿個衣服還要被打碼」、「本來正常的穿着，一打碼反而更引人注目了」、「萬妮達穿個低胸裝就要一直被打碼，有男的脫個上衣鏡頭就會懟著拍，真會定義色情」等，相當無言。