Netflix隱藏過百套港產片　重溫劉德華周星馳嫩口小鮮肉激罕畫面

上Netflix就當然是睇歐美劇、韓劇甚至是日劇，其實除劇集之外，Netflix於近年都購買了不少香港電影的版權，吸引到一班港產片迷「課金」，這160套港產片中，大部份都是8，90年代，香港極有口碑的作品，例如《英雄本色》、《警察故事》、無間道古惑仔之人在江湖》以及《賭神》等等，還有不少懷舊的合家歡電影《富貴開心鬼》、《新難兄難弟》等。

有發哥嘅《英雄本色》。（Netflix截圖）

黎明嘅《賭神3之少年賭神》都有！（Netflix截圖）

特別是周星馳（星爺）的電影更多達29套，就連1988年出道作《霹靂先鋒》去到1990年《賭俠》、1991年《逃學威龍》、《審死官》、《西遊記大結局之仙履奇緣》和《功夫》等經典作都有，不過《少林足球》竟冇份。

《師兄撞鬼》呢套經典。（Netflix截圖）

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最令人意外的是，Netflix中竟然珍藏了劉德華、周星馳、金城武和古天樂幾位「男神」的早期高清作品，就連周星馳出道第一套電影1988年《霹靂先鋒》、金城武的《馬永貞》以及劉德華的第一套電影，1983年的《毀滅號地車》也有。

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