盤點Netflix 10月N部最新上架影劇：《陰宅怪事》、《末代皇帝》…

在 9 月《神棄之地 The Devil All the Time》、《黯衣天使Ratched》等強片之後,Netflix 這次的 10 月片單也非常強大!首先最值得期待的就是《陰宅異事 The Haunting of Hill House》的續作影集《陰宅怪事 The Haunting of Bly Manor》;以及由艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)、約瑟哥頓利維(Joseph Gordon-Levitt)華麗卡士領銜主演的原創電影《芝加哥七人案:驚世審判 The Trial of the Chicago 7》;

經典老電影改編的驚悚影集《蝴蝶夢 Rebecca》;最後還有經典電影《末代皇帝》也將正式上線!此外,因應 10 月底萬聖節到來,這次 Netflix 主推了許多厲害的恐怖片,如《逃出危城To The Lake》與《食人劇場Cadaver》,還有應景的亞當山德勒(Adam Sandler) 喜劇《萬聖節救星修比Hubie Halloween》。

文︰Daniel Hsu / GQ Taiwan