【使徒行者3】蔡思貝與張振朗做情侶勁尷尬：套戲獻上大家第一次

《使徒行者3》有思貝的加入。（梁碧玲攝）

《使徒行者》系列一直深受觀眾喜愛，現在即將播放第三輯的，蔡思貝是新加入這劇集的角色之一，劇中思貝與張振朗飾演一對，二人認識多年，一直以「兄弟」相稱，這次飾演一對情侶，思貝在今天（11日）《使徒行者3》宣傳活動時候說拍攝時候是有點尷尬：「我哋雖然有默契，但之前都係兄弟或姊妹，今次真係做一對戀人，拍嘅時候都好難忘。」

思貝今次角色可以做少女。（梁碧玲攝）

另外在台上時候張振朗說到與思貝拍攝這劇集有「心動」的感覺，真的很神奇，思貝說：「我都對住張振朗有怕醜嘅感覺，今次我哋就算化妝都保持一段距離，因為太相熟做唔到愛情戲，所以我要做到希望個男仔望我會有種靚嘅感覺，即係發姣咁。」談到二人間的親熱戲會否接受不了，思貝說：「呢個大家都拭目以待，喺呢套戲我哋都獻上大家第一次。」

除了與張振朗多對手戲，思貝與林峯劇中亦有很多交接，「我同阿峯拍戲係心驚膽跳，真係心驚，因為林峯真係太有型，我初頭都用咗少少時間去克服對佢嘅怕醜，咁好快冇事，因為佢好nice，但係呢個都係榮幸，可以同林峯做對手戲，可能十年後睇返，會覺得竟然可以同到林峯做戲。」蔡思貝說。