真實版《三十而已》？　內地網民潛伏「名媛群組」揭超豪生活內幕

早前內地劇集《三十而已》大受歡迎，劇中提及到的上海上層社會生活更一度成為網絡熱話，網民無不羨慕劇中「富太們」的奢華物質生活，而由於高海寧亦有參演一角，香港觀眾對此劇亦不陌生。

高Ling以客人身份去到名店，點名要求江疏影俯身為佢服務。（影片截圖）

重溫劇中高Ling跑步

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劇中嘅名媛個個都全身名牌，超誇張，但女主角童瑤因為沒持有Hermès手袋而慘被「同伴」而在合照中消失。（截圖）

而近日就有一位為「李中二」內地網友就自稱花了$500人民幣加入了一個「上海名媛群組」，潛伏並觀察了大約半個月，發現所謂的「名媛日常」原來並不「富貴」，更將群組內的對話截圖並在微博分享，此堆截圖亦登上微博熱搜榜。儘管群組內的「名媛」都異口同聲嘲諷駕駛Benz的男士，但實際上她們的「富貴」只是表面，例如她們會合租五星級酒店房間、按日期租借名牌手袋，甚至輪流穿着名牌絲襪等等，令「李中二」非常震驚。

睇睇呢班「名媛」平時係如何溝通：

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不過，「李中二」在經過半個月的觀察之後，認為自己所加入的群組並不是真正的「名媛群組」，而實際上只是一班以物質包裝的「白富美」網紅，而她們的名牌、高級酒店High-Tea實際上是多人共享打卡的道具，而她們卻是一班在高級場所「釣魚」的女士，目標清晰，最差的對象也要駕保時捷。

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