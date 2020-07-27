【三十而已】高海寧怒摑小三江疏影 演技大爆發反惹網友指責？

劇中高Ling先係喺健身中心偶遇江疏影，之後再去其名牌掃貨，付款時拎出男友馬志威嘅信用卡予對方，好高招！（sammkoling＠ig圖片)

加入TVB逾十年嘅高海寧，近日終於獲公司安排賺人仔，喺內地劇集《三十而已》演出，雖然只係客串形式，但由於劇集大受歡迎，對高Ling嚟講無疑係一個好開始。同《迷網》一樣，高Ling喺《三十而已》中都係陷入另一半偷食嘅困境當中。劇中同馬志威拍拖多年嘅佢，得知男友搭上江疏影後，即時飛到上海、直踩江疏影工作嘅名店對質，結果講唔夠兩句，高Ling一把摑落去，真係睇到都覺得痛……

高Ling都係跟劇本做戲,但竟然被網民指唔夠資格打江疏影。

高Ling表示當初都唔敢摑，但江疏影叫佢放心打。（影片截圖）

之不過，高Ling呢一摑，似乎引起江疏影嘅粉絲不滿，喺微博發文表示：「就你也配扇江疏影耳光？」明指高高Ling未夠級數同江疏影做戲……有網民隨即安慰高Ling「這角色可恨說明你演技好」，亦有網民表示之後可能會有更多類似嘅評論，叮囑高Ling要做好心理準備。或者係因為自己喺內地首次演出，所以高Ling昨晚難得現身微博並逐一回覆評論，對於被指未夠級數摑江疏影，佢就十分淡定咁話「入戲太深，懂的」，同時又以「放心，沒事兒！三十而已的女人就是這麼淡定」去安撫其他網民，看來高Ling進軍內地踏出成功第一步喎！

江疏影喺不知情下做小三，正印高Ling飛上海對質兼出手。(影片截圖)