星級美顏秘方│71歲潘迎紫外貌身材凍齡　5招簡單保養術keep住年輕

「不老女神」潘迎紫今年71歲，現居香港的她，不時在社交平台分享近照，打扮年輕，皮膚白滑，身材緊緻有線條，完全不似一個年過70歲的老人家，歲月在她身上似乎流逝得比別人慢。

潘迎紫年過70歲，依然保養得很好。（潘迎紫微博）

潘迎紫在香港出道，80年代到台灣發展爆紅，她所演的電視劇《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》全都獲得超高收視，令她成為電視圈影響力極大的演員之一。在她事業如日方中之際，嫁給陳鴻烈，可惜婚姻只維持8年，於1979年離婚，之後沒有再走進婚姻。她近幾年淡出螢光幕，去年復出，出演《延禧攻略》製作人于正的新劇《大唐女兒行》，化身華麗富貴的「萬貴妃」，令人驚艷。

潘迎紫在《大唐女兒行》中的貴妃造型令人驚艷。（潘迎紫微博）

多年潘迎紫都保持着一副娃娃臉，彷彿擁有一副不老童顏。除了天生麗質之外，她亦勤於保養，保持凍齡外貌和身材，全靠以下4招：

一、勤做運動 保持身體健康身材苗條

潘迎紫年過70歲依然非常有活力，她一星期到健身房5次，跑步和重量訓練各做1個小時。現在雖然有疫情，她仍會戴口罩落街跑步，不過別說是老人家，就算是年輕人戴口罩做運動也很辛苦，所以現在她改為急步行走，保持一定的運動量。

二、空腹喝一杯蜂蜜水

早上空腹喝一杯蜂蜜水，慢慢飲下，含有大量的維他命、蛋白質和酶，具有天然的活性成分，有助腸胃消化系統，保充身體水份，保健又養顏。以30°至60°C的溫水開蜂蜜最理想，不會破壞蜂蜜營養同時更利吸收。注意糖尿病、脾虛、脾濕及多痰濕重人士均不宜飲用蜜糖水。

三、空腹喝果汁

除了蜂蜜水，潘迎紫亦會在吃早餐前飲一大杯鮮搾果汁，有時會喝橙加西柚，去掉果籽，連果肉喝下去，或蘋果配奇異果，有時亦會飲甘筍汁，不時變換花樣。她說：「因是空腹，把豐富的維他命吸收得更好，纖維幫助腸道暢通，讓我整天都頭腦清晰，感覺身輕如燕，而且皮膚白裡透紅哦！」

早餐前飲果汁也是潘迎紫的養生習慣。（網上圖片）

四、慎用護膚品

潘迎紫曾在節目上說，會先了解護膚品的成份，亦會小心試用護膚品，把自己的臉分成一半，右邊用A護膚品，左邊用B保養品，試驗和對比哪個效果比較好。另外她亦提醒，晚上搽護膚品後，至少等一個小時以上才睡覺，讓皮膚充份吸收，「上好保養品後1個小時內不能去睡覺，免得被枕頭床單抹掉，可以去追劇、看電視，等皮膚好好吸收了，才去睡。」

五、養顏湯水

潘迎紫相當注重養生，飲食清淡，多喝水，多菜少吃肉，更不時煲滋潤養顏湯水和糖水。

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潘迎紫有一代女皇之稱，在台灣有相當的影響力。（潘迎紫微博）

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