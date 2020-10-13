小S 14歲出道靠自己　大囡唔信媽咪咁紅！同年卻已獲得機會無數

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台灣女星小S（徐熙娣）和大女Elly (許曦文)一起登上《红秀 GRAZIA》雜誌，許曦文今年14歲，正好是小S當年踏入娛樂圈的年紀，28年後的這次拍攝，小S帶領著女兒，一邊示範，一邊也暗暗較勁：「拍之前壓力很大，因為她真的就是年輕，臉整個通透。沒想到今天拍下來，有幾張我的臉看起來甚至比她的還窄。」許曦文則說「媽媽在，就比較不害怕。」
小S與大女Elly一齊為《红秀 GRAZIA》拍攝硬照：
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許曦文在雜誌中談到對媽媽名氣的認知，她表示是從「每次去遊樂園都會被拍」開始，現在同學也會找她要媽媽的簽名照。而小S把簽名照放在女兒桌上的時候，也會故意嗆女兒 ：「你看你同學有多崇拜我，你看看你們自己對媽媽的態度。」
有時候女兒在手機上刷影音短片，小S看了幾秒，就發覺這個人是自己的粉絲，可是孩子卻一副「你在吹牛」的表情。小S說「講真的，他是在模仿我啊。可是孩子們都沒看過我的節目，不知道自己的媽媽有多幽默和厲害。我講也沒用。」
小S說，以前每次工作都歸心似箭，回家一打開門大聲打招呼，孩子們就會立刻衝出來，一邊叫媽媽，一邊抱住她的腿。不知從哪天開始，她想到打開門後，孩子們七嘴八舌講一大堆學校的事，就會頭皮一緊：「我的天，我好需要有自己的空間，我已經不想再說哈囉了」，寧願享受獨處的感覺。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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