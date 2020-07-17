【金曲獎】小S犧牲色相舌戰王柏傑　為蔡依林神助攻入圍最佳MV

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去年以專輯《Ugly Beauty》在金曲30奪下兩項大獎的蔡依林（Jolin），今年再度以〈紅衣女孩〉MV入圍本屆金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」。她15號透過經紀人表達喜悅：「恭喜程偉豪導演，也替所有參與的工作人員開心，希望導演拿獎」。

點圖看第31屆金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」入圍名單▼▼▼

蔡依林隨後也開心發文：「斧頭又要提去了#紅衣女孩，恭喜程偉豪導演和他最辛勞的夥伴們。」導演程偉豪也說：「有機會入圍金曲獎很驚喜，是內心一直希望達到的夢想，感謝Jolin的邀請，才有機會圓了這個夢，也謝謝所有工作人員的付出才有機會體現這個視覺氛圍。」

這支充滿話題的MV，除了邀來程偉豪導演執導，更邀來小S及王柏傑跨刀合作演出，Jolin在這支MV中，與王柏傑有精彩「床戲」，劇情相當驚悚，小S扮演的妹妹最後更慘遭姊姊Jolin以斧頭砍頭，MV上線後一度引發熱烈討論。

小S：「我演技還是有發揮作用！」點圖看她於〈紅衣女孩〉MV精彩演出▼▼▼

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小S過去曾許願有朝一日能夠憑著音樂作品跨足金曲獎，如今先以演出MV與金曲沾上邊，屆時是否出席金曲盛典？她說：「應該不會出席吧！但我很開心！代表我演技還是有發揮作用！」

相關圖輯：小S被催眠崩潰爆喊非造假？一個爆笑原因令網民100%信服（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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