黎瑞恩照片被盜開假帳號鬧吳業坤「低級歌手」：非常可恥！

黎瑞恩昨晚（12日）在Facebook發文，指自己的照片被人盜用來開假帳戶，並假扮自己在伍仲衡的直播中留言鬧吳業坤為「低級歌手」。她翻閱該名假帳號的照片，發現一張疑似是假扮自己的嫌疑人照片：「如果我鬧人都唔會自己擺個樣出嚟啦，死蠢！」

黎瑞恩公開疑似假扮自己的男子照片。（Facebook：@黎瑞恩 Vivian Lai）

有人盜用黎瑞恩的照片和用她的名字開假account，留言鬧吳業坤是「低級歌手」。（Facebook：@伍仲衡 Harry Ng）

她發文怒轟對方太得閒，更將對方的資料公諸於世：「冇錯！我依家就係當眾開你個名#fai9999！呢位不問自取盜用我張相，假扮我喺Facebook 開咗個account（帳號）喺伍仲衡先生嘅直播中留言惡意攻擊吳業坤先生！同喺好幾個Group￼（群組）作出唯恐天下不亂，￼非常可耻（可恥）嘅破壞行為，對於閣下嘅所作所為，我公司正進行嚴肅處理！」

黎瑞恩發文鬧爆對方假扮自己。（Facebook：@黎瑞恩 Vivian Lai）

黎瑞恩笑言自己鬧人不會擺自己的樣子出來。（Facebook：@黎瑞恩 Vivian Lai）

黎瑞恩亦表示盜用他人照片觸犯刑事法例，因此呼籲盜用者回頭是岸，多做善事，她亦表示：「依家科技好發達㗎，你嘅無聊到極嘅行為已經火速俾人起咗你個底！」事實上，在Facebook擅自盜用他人上載的照片有可能干犯盜竊罪，不過在網上起底亦有可能觸犯《私隱條例》第 64(2)條的「刑事起底」條文。現時該假帳號已被刪除。

這才是黎瑞恩的私人Facebook帳號。（Facebook：@Vivian Lai）

伍仲衡亦發文力撐好友黎瑞恩，怒轟假扮者搞事：「我不明白做出這種損人不利己行為的人，是什麼構造，不喜歡聽的可以不聽，沒有必要不斷發放負能量，最後失禮只會是你自己。希望大家透過音樂，可以多一點正能量，這正是現今香港最需要的！」

伍仲衡力撐黎瑞恩。（Facebook：@伍仲衡 Harry Ng）

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