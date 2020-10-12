楊千嬅邀汪阿姐作客　指網民時刻留負評感壓力：好似連累到人哋咁

楊千嬅日前轉戰做YouTuber，邀請不同藝人做自家節目《千言・慢煮》嘉賓一齊煮嘢食傾下偈。日前她邀請到「汪阿姐」汪明荃做嘉賓，為她炮製美食之餘，千嬅更在阿姐面前大談壓力來源，聽取阿姐的開解後更一度眼濕濕，令千嬅大呼：「聽到你咁講我舒服晒阿，好多嘢抑壓咗係心入面好耐！」

楊千嬅與汪明荃在節目上談遇到壓力時的問題。（YouTube：楊千嬅 MY LIVE TV）

網民未睇作品先留負評 千嬅：最沮喪、最無奈！

千嬅提到香港人經常都要面對不少壓力，而自己作為藝人，最大的壓力來源則是來自於網民未睇製成品已先留負評：「例如我今日準備咗好耐煮一味餸畀你食，我心入面就會好有期待，但係煮出嚟之後就會發現，可能有（啲）人望又唔望、睇又唔睇、試又唔試就否定咗，甚至乎話好難食、好差，我覺得呢種係令到自己最沮喪、最無奈嘅一種氣餒。」她亦透露最不忿見到有粉絲為自己護航而無辜被罵，感到非常心痛：「我好介意啊，好似我連累到人哋咁。」

千嬅表示最大的壓力來源則是來自於網民未睇先負評。（YouTube：楊千嬅 MY LIVE TV）

千嬅聽汪阿姐的開解聽到眼濕濕。（YouTube：楊千嬅 MY LIVE TV）

阿姐認為最佳的紓壓方式，是繼續堅持做自己，並且保持自信，亦毋須強迫自己迎合所有人：「其實你點樣可以去please（取悅）每一個人呢？尤其係而家一打開（社交網站）全世界都可以睇到你，我諗最緊要都係你要對自己有信心。」她亦勉勵千嬅不需要過於着重其他人對自己的評價：「你唔鍾意嘅話，可以唔睇㗎嘛！」

阿姐認為千嬅毋須強迫自己迎合所有人。（YouTube：楊千嬅 MY LIVE TV）

阿姐叫千嬅不論順境還是逆境都應該要活在當下，（YouTube：楊千嬅 MY LIVE TV）

千嬅透露自己是一個很怕停下腳步的人，要每日過得很充實才會感到快樂：「我發現工作係一件好開心嘅事，以前成日講呢講路，而家真係唔敢喇，有工開已經好開心！」

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