小鬼生前將爸爸樣子紋在胸口　離世後獲家人和好友以不同紋身悼念

台灣男星小鬼（黃鴻升）上月因主動脈剝離致血管阻塞離世，終年36歲。他生前人緣甚佳多次被身邊人大讚為人善良、對朋友有義氣、對家人孝順，亦經常被大讚一生中充滿住滿滿的正能量，因此他的好友、家人都表示要以繼續帶着小鬼的精神活下去，甚至勉勵依然活在悲傷的粉絲們。

小鬼生前非常愛紋身。（Instagram：@aes_alien）

小鬼生前非常愛紋身，他身上滿滿的紋身都是他愛的人和充滿回憶的故事，據稱當時黃爸爸大病康復後，小鬼以為一度會失去他所以決定將爸爸刻在距離心臟左邊心口上的位置。甚至將對父親的愛刻在自己，而他的家人和好友亦一樣以紋身這個方式來好好紀念住小鬼。

小鬼和爸爸感情相當好。（Instagram：@aes_alien）

小鬼左邊心口上紋有他爸爸肖像的紋身。（Instagram：@aes_alien）

KID（林柏昇）因為和小鬼一起主持綜藝節目《綜藝玩很大》而結成好友，雖然失去這位好拍檔令他一度陷入沮喪，不過KID依然希望能夠繼續帶着小鬼的精神，以奪《金鐘獎》為目標繼續拍《綜藝玩很大》，亦每次都留着一張凳子給這位已離開人世的好友。最近KID更將小鬼自己親自設計的「666」公仔紋在右手手臂上，寓意小鬼將會繼續陪伴着自己生活。

KID和小鬼拍節目後成為好兄弟。（Instagram：@circuskidd）

KID將小鬼的666公仔紋在手臂上。（YouTube：野人七號部落）

「666」公仔是小鬼自己親自設計的。（Instagram：@aes_alien）

小鬼的爸爸早就將兒子的肖像紋在手臂上，至於小鬼的妹妹婷婷，以及小鬼的妹夫兼AES品牌拍檔Sam，都有在小鬼離世後用紋身來永遠紀念他。婷婷將小鬼生前曾經弄過的笑哈哈和紅心美甲圖案，紋在自己耳後兩邊位置，再加上小鬼的出生和去世年份1983和2020；而Sam則將小鬼的遺照紋在自己右邊身軀，彷如小鬼未曾離開過一樣，永遠陪伴着大家度過每一天。

小鬼的妹妹婷婷。（Instagram：@teen520）

婷婷為哥哥紋身。（Instagram：@teen520）

婷婷的紋身靈感來自於小鬼的美甲圖案。（Instagram：@aes_alien）

Sam將小鬼的遺照紋在自己右邊身軀。（Instagram：@aes_sam）

Sam是小鬼的妹夫兼AES品牌拍檔。（Instagram：@aes_sam）

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