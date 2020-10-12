BTS對韓美關係有貢獻得獎　提韓戰卻被內地網民指辱華：滾出中國

有「世界彈」之稱的韓國男團BTS防彈少年團（방단소년단）除了橫掃韓國音樂獎項，更多次衝出國際入圍Billboard，甚至獲邀參加《格林美獎》成為第一個於《格林美獎》（Grammy Award）頒獎及演出的韓國歌手，人氣席捲全球。上星期三（7/10）BTS因為對促進韓美關係有甚大貢獻而獲The Korea Society頒發「James A. Van Fleet Award」，於發表得獎感言時提及韓戰70周年，而遭大批內地網民狠批言論有辱華之嫌，引起巨大爭議。

BTS有「世界彈」之稱。（Getty Images）

「James A. Van Fleet Award」是為了紀念於韓戰時期擔任美國第八軍團司令兼The Korea Society創辦人James A. Van Fleet而設立，主要頒給促進韓美關係的人或組織。主辦單位讚揚BTS的音樂成就對全世界歌迷帶來甚大影響，更因急速促進了韓美關係而成為今年的得獎者。

BTS隊長RM（右下）發表得獎感言時，提到韓戰的言論而引起內地網民不滿。（網上圖片）

隊長RM於發表得獎感言時，提到今年正值韓戰70周年，因此今年的年度晚會變得更加有意義：「我們會永遠記得這段我們兩個國家共同經歷，以及無數男女犧牲的苦痛歷史。70年後，我們所處的世界比以往更為緊密，許多方面的界線變得模糊。身為這個國際社會的一員，我們應該建立更深的了解與團結，以變得更幸福。」他亦表示作為國際社會的一員，應該建立更深的了解與團結來變得更幸福，他亦承諾為了追求這個目標，BTS會一直提醒自己James A. Van Fleet的意義，並繼續傾盡全力做所有事情。

BTS在韓國和海外都有極高人氣。（Twitter：@BTS_official）

然而，這段得獎感言卻被內地網民炮轟涉及政治，有網民認為該獎項是紀念韓戰時期美軍，因此RM的言論亦有感謝美國的意思，因此狠批他不尊重當年在戰爭中犧牲的中國人，有辱華之嫌而引來大批網民都留言和應：「滾，防彈少年團死了」、「滾出中國」、「限韓令不要停」、「中國粉絲一年送那麼多錢給你們，你們轉頭上供給美國去了，中國粉絲是甚麼？」。至今有關帖文已引來 200萬個讚好、4.7萬轉發及4.6萬則留言。

（微博圖片）