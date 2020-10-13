吃掉前男友｜林欣彤曾患情緒病感激前度不離棄︰半夜陪我睇卡通片

ViuTV全新節目《地捫呈獻: 吃掉前男友》逢星期一至五晚上11時正播映。節目由莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）、張惠雅（Regen）、張蔓姿（Gigi）、張蔓莎（Sabrina） 及蔡寶欣（Pony）化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡、不同身份的女嘉賓前來作客。主持會根據嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜」。究竟嘉賓們品嘗過後，會期盼下一段關係或是依然故我繼續單身快樂?

林欣彤感激前男友在自己患上情緒病期間仍不離不棄。

今晚（13日）播出的一集，繼續由林欣彤（Mag）分享與前度的經歷。Mag表示十分感激當時男友在自己患上情緒病期間仍不離不棄，悉心照顧自己：「嗰陣成日都失眠。佢見我瞓唔到就會起身陪我睇卡通片，但嗰時可能係半夜5點幾。佢又會問我肚唔肚餓，肚餓就會一路睇一路食早餐咁。佢陪我走過人生中暫時最大既一個難關。」她指雖然大家沒法走到最後，但亦十分感恩曾擁有過這段關係。

林欣彤指雖然大家沒法走到最後，但亦十分感恩曾擁有過這段關係。

在單身和戀愛之間，Mag坦言想拍拖：「雖然經歷過唔好嘅人，亦聽到身邊好多荒謬嘅嘢，但我都想勇敢去愛。因為咁樣先會搵到真正愛自己嘅人。希望經歷咗唔同嘅愛情，自己亦成長咗之後，都可以搵到更好嘅另一半。」

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