香港奇則｜50萬豪裝380呎居屋硬加工業風　竟然搞到感覺好壓迫？

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集有妹頭帶大家參觀一間380呎、走型格路線的居屋單位，全屋用深色色調，再加不同細節，可以說是「型到爆」！

單位設計非常深色。（《香港奇則》電視截圖）

380呎的居屋單位，原圖則除了廚廁外，沒有任何間隔，所以在設計上有很大的發揮空間。原則一入屋右手邊就是廚房，大門口對正浴室門。新設計主要將廚廁對調，廚房轉用開揚格局，間了一間睡房，客飯廳勁大勁寬敞。除了間隔是「非一般居屋」外，設計風格也勁型格，用了混合風格，帶點工業風，客廳的電視牆用泥水牆，家具和佈置也用了深色，非常統一。屋主一個人住，間隔都是從他的生活需要出發，主持都大讚︰「成個生活空間都好闊落！」例如梳化和餐枱都是方便移動的。廚房方面，設計師把原本又小又迫的浴室改做開放式廚房，令到單位空間感大增，用磚遮擋原本封著的窗，再加上深色設計，超級有型。

全屋裝修費是50萬，主持就覺得合理，她解釋︰「因為個改動大，同埋做咗好多櫃，佢改啲廚廁位都係啲手工錢嚟，我覺得都差唔多。」（《香港奇則》電視截圖）

至於浴室，用了時尚風的裝修，有細格黑色磚，加上黃色掃口粉，突顯格仔線條，非常有設計感，浴室內用流行的大圓鏡和離地洗手盆，連外露水管也髹上黑色，風格一致，再用了條子趟門節省更多位置。全屋除了色調統一外，雜物也不多，例如客廳的儲物櫃可以儲物，更可以隱藏家庭電器，整體感覺整潔。而且他們也沒有電視櫃，只放了一張屋主露營用的露營枱。地磚的尺寸是不一的，隨意的鋪設，設計感大增。睡房方面，就用了大量黑色，地台床用深木色，還有黑色牆布，看來屋主真的很喜歡深色設計，睡房有大衣櫃和油壓床儲物，雖然被廚房偷了一些位置，但依然有足夠儲物空間。全屋用深色雖然好型，但難免給人壓迫感。全屋裝修費是50萬，主持就覺得合理，她解釋︰「因為個改動大，同埋做咗好多櫃，佢改啲廚廁位都係啲手工錢嚟，我覺得都差唔多。」大家又喜歡這個超型的單位嗎？

點擊下圖逐格看︰

+ 39 + 39 + 39

家居．築則｜370呎單位睡房用玻璃間隔 洗手盆放浴室門口好騎呢