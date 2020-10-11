香港奇則｜377呎單位打造玻璃空中書房　下層儲物室竟似狗屋？

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集有阿正帶大家參觀一間土瓜灣新樓盤、377呎的單位，設計師打造一間空中書房，非常特別。

廚房好有英倫Feel。（《香港奇則》電視截圖）

單位原則有一大一細兩房，但細房只有30多呎，非常不好用，放到一張床也放不下衣櫃，所以設計師將細房牆身拆走，變成一個多用途空間。廚房維持本來是開揚格局，但他們就加了中島，事關本來的廚房枱面不多，用起上來不方便，所以增加了中島就有更多地方可以用。中島後面可以放東西，另一面原來有一張可以拉出來的餐枱。另外，他們拆去原有的不銹鋼板，改為白色花紋磚，非常優雅，為了增加英倫風感覺，他們又改了廚櫃門，把原有的米啡色變成藍色，加上花線和金屬把手，整體感覺完全不同！

阿正在空中書房站起來也沒有頂頭。（《香港奇則》電視截圖）

客廳方面，設計師做了一組薄身電視櫃，避免阻擋到自然光，電視牆用易打理的雲石紋防火膠板。至於重點就是由原本的細房改成一間多功能的房間，設計師就形容為空中書房，因為屋主夫婦有時也需在家工作，需要用到書房。新樓樓底高，阿正6呎高，也可以企直不頂頭。上層是工作室，下層是儲物室，下層空間比想像中寬敞，設計師指勉勉強強也可以讓客人留宿，但難免令人聯想到狗屋。主人房清新簡約，設了特高地台和高身衣櫃，由於睡房樓底高，所以沒有太大壓迫感。全屋裝修費用了35萬，阿正大讚設計令單位看上去不似只得300多呎，設計師解釋因為原本細房有牆，就有一條走廊，現在拆掉牆身變玻璃間隔，變相少了走廊位置，自自然然看上去也開揚得多。

一房兩用，下層做儲物房。（《香港奇則》電視截圖）

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