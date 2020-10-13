熟女強人｜重溫陸詩韻15年蛻變之路　復出拍劇愈來愈靚！

ViuTV劇集《熟女強人》以新世代女性面對的問題為主題，由吳家麗、胡杏兒、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜及曾樂彤主演，當中陸詩韻是首次拍ViuTV劇集，令人大感新鮮。近年少有幕前演出的陸詩韻，今年曾於無綫劇集《法證先鋒IV》亮相，當時她被指外表有變化，愈來愈靚，成為凍齡女神。

陸詩韻在《熟女強人》中飾演許嘉怡（許老闆），跟鄒靜（胡杏兒飾）是好朋友。（《熟女強人》劇照）

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現年39歲的陸詩韻入行前做空姐，24歲時誤打誤撞參選香港小姐，並獲得亞軍。之後拍過《律政新人王II》、《法證先鋒II》和《當狗愛上貓》等，不過入行僅幾年就息影從商，與友人合資內衣生意，又跟家人學做製衣生意，但在2013年，她被爆跟一男子外遊，後來她澄清該人是她的未婚夫，兼貿易公司拍檔吳銘偉，但該男人原來已婚，還是「老千商人」，陸詩韻被蒙在鼓裏，更因做借貸擔保人而孭過百萬債項。她後來重新出發，於2015年開餐廳做老闆娘，同時創立網購平台，代理日本護膚產品等，後來更成立自家護膚品牌，生意愈做愈大，頗為成功。而現時未有另一半的陸詩韻，多年來曾跟不少富商傳緋聞，因被封「富豪殺手」，不過她曾回應︰「我釣金龜使乜咁辛苦做。」

陸詩韻保養得宜，在劇集宣傳活動中大騷美腿。（資料圖片）

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近年陸詩韻偶有復出拍劇，今年無綫劇《法證先鋒IV》出街後，她被指愈來愈靚，除了保養得宜外，對比起參選港姐初出道的時期，更少了Baby Fat，面容更精緻。

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