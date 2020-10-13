曾被指出軌余香凝陳家樂拍拖近4年分手收場　圈外未婚夫終曝光

現年27歲的余香凝（Jennifer）日前驚爆未婚懷孕並將於下個月奉子成婚，今日（13日）Jennifer就在IG Post出婚紗相宣布喜訊，同時表示另一半是圈外人，所以希望大家給予空間給自己及家人。近年Jennifer事業發展順利，正值上位衝刺期，突然傳出婚訊的確令人意外，但其實Jennifer曾在接受訪問時透露希望30歲前結婚，如今終於夢想成真！

余香凝（Jennifer）今日（13日）在IG Post出婚紗相宣布喜訊。（IG@jenniferyuuu）

模特兒出身的Jennifer身形高䠷，加上笑容甜美，自然大受歡迎。但她入行以來只承認過一段戀情，Jennifer與陳家樂在2014年因為合作拍攝港台劇《總有出頭天》而相戀，早在公開戀情時家樂已經揚言會在5年內與對方拉埋天窗，當年兩人愛得如膠似漆，2017年Jennifer遇車禍受傷導致鼻骨爆裂，家樂送上鑽戒作出承諾，會照顧對方一生一世，並多次表示早已認定Jennifer是結婚對象。

Jennifer與陳家樂在港台劇《總有出頭天》中一吻定情！（影片截圖）

兩人拍拖三年幾，可惜兩人在去年6月分手。（IG@@carlosbb）

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可惜兩人在2018年中突然傳出分手消息，Jennifer被傳媒影到上保險才俊Victor屋企過夜，雖然她強調Victor不是新男友，與家樂分手亦不是因為有第三者介入，但分手後家樂痛哭落淚，令Jennifer被網民大罵是「拜金女」。一直避談事件的她，去年在接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，就坦言當時極不開心：「我辛辛苦苦做嘢，但有呢個名銜出咗嚟。（會唔會驚富有嘅人追你？）我對任何人都唔會驚，反而我係會驚價值觀唔同。因為當你好有錢嘅時候，可能諗嘢會好離地，有好多嘢我覺得應該係咁，但你覺得唔係，所以價值觀唔同係冇辦法一齊。」至於有指未婚夫正是當日被偷拍到的Victor，余香凝經理人便直接否認，並非同一人。

Jennifer曾在接受訪問時透露希望30歲前結婚生B。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer與家樂分手後一直未有傳出新戀情，直至今年年中劇集《飛虎之雷霆極戰》熱播，有傳黃宗澤（Bosco）背着緋聞女友陳嘉桓（Rose）在拍劇期間對同劇的Jennifer不時獻殷勤，更主動約會對方，但Jennifer懶理之餘還向好姊妹Rose告密，令Rose與Bosco鬧翻，更有報道指Bosco因而封殺Jennifer，拒絕與她同台宣傳做訪問，當對方透明，不過雙方事後都否認傳聞。如今Jennifer公布婚訊，連婚紗相都一早影定，看來她早已有嫁期，奉子成婚的傳聞甚囂塵上！

Jennifer與陳嘉桓（Rose）是好姊妹。（IG@chankawoon）

有傳黃宗澤（Bosco）在拍劇期間對同劇的Jennifer不時獻殷勤，更主動約會對方，但Jennifer懶理之餘還向好姊妹Rose告密，令Rose與Bosco鬧翻。（視覺中國）

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