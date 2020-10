Netflix時尚劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)除了由經典美劇《色慾都市》(Sex and the City)製作人Darren Star打造之外,更請來有「現代版柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)」之稱的Lily Collins擔任女主角,她在劇中獲逾50個品牌贊助服裝,造型百變,劇集在日前正式開播後掀起煲劇熱潮!