陳偉霆個人品牌黃色笑臉logo似曾相識　網民質疑抄Justin Bieber

陳偉霆（William）自從前往內地發展後撈得風生水起，日前他為個人時裝品牌「CANOTWAIT」推出2020秋冬新品發布會，以寓意「不要忘記保持微笑」的黃色笑臉圖案推出一系列的聯乘產品，並在上海舉行快閃店及互動展，吸引大批粉絲朝聖。不過，卻有批評聲音指出該笑臉圖案與Justin Bieber創立的潮牌「DREW HOUSE」經典笑哈哈公仔實在太似，惹來抄襲疑雲。

陳偉霆以黃色笑臉圖案推出一系列產品。（微博：@William威廉陳偉霆）

CANOTWAIT的秋冬logo是一個黃色笑臉，而其中一隻眼以「不等號」代替，代表「不能等待」的意思，推出的產品包括羊羔絨外套、衛衣、運動長褲、飛行員外套，以及襪、魔術貼手袋和限量圍裙等等應有盡有，就連跑車都出埋。

（Instagram：@justinbieber）

然而，網民卻一面倒批評William毫無創意，皆因以笑哈哈為主題的品牌實在太多，而其中最為人熟悉的就是Justin Bieber於2018年創立的自家品牌「Drew House」，雖然當時一推出都同樣有不少批評聲音指欠缺創意抄襲原始笑臉品牌「Smiley」，只把黃色笑臉圖案上的嘴巴變成「DREW」字眼，不過在名人效應之下仍然大獲好評成為現時最炙手可熱的潮牌。如今William再乘勢推出與Drew House logo極為相似的CANOTWAIT，難免不受到批評指他想趁着潮流分一杯羹「抄上抄」。

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