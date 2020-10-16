前男友林志穎同老公霍建華勁Friend　竟係林心如穿針引線？

林心如14日赴新北市盲人重建院出席TVBS信望愛永續基金會舉辦的「分享 愛無限」募款活動，她曾在《還珠格格》、《地下鐵》劇中都挑戰過失明角色，對視障人士的不便頗能感同身受。而《地》劇是她與老公霍建華的定情作，提到霍建華日前出席林志穎媽媽70歲壽宴，透露前男友與老公是因她「牽線」才互換聯絡方式、成為好友。

林志穎與霍建華已不只一次曝光同框照，因一個是林心如前男友、一個是老公，讓外界對兩人交情好奇，林心如透露：「最早是他們有一件事情要互相問一下，我就幫他們交換微信，他們自己聯絡。」被形容是前後任情人典範，她笑說，和林志穎的戀情「都那麼久了，小時候的事情。」兩家人的小孩現在也會玩在一塊兒，但林心如大多忙工作不在場，「我下班時他們（聚會）都結束了。」至於林志穎媽媽的壽宴，她也因有工作，僅有霍建華出席。

林心如最近拍戲、學業、家庭3頭燒，坦言在女兒最需要跟父母親近時自己卻太忙「有點愧對她。」因此只要有空檔，就算只有一小時，她也會衝回家陪女兒吃飯，或是早起送女兒上課，且自從有小孩後，她的手機都是關靜音，「滿珍惜這樣（陪女兒）的時間。」

林心如十多年前就激光治療近視，演出《地》劇時已是「重見光明」的狀態，但要讓眼睛一直處於失焦的狀態，在家也會關燈想像看不到的感覺，並專門學習視障人士如何利用手杖辨別路況。「分享 愛無限」活動將幫助了20家不同類型的社福機構，包括年長、身障的族群，活動上林心如也在募款目標金額1500萬的象徵支票上簽名號召。

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