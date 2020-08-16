【女星自拍】林心如一向被指凍齡，但日前她卻在社交平台分享自拍照時，自嘲自己走老派路線。

林心如在社交平台分享自拍照，自嘲自己比較習慣走老派路線。(loveruby_official@Instagram)

林心如化上淡妝、雙手拿手機，以正面望鏡頭的方式自拍，網民留言大讚林心如仍是很美，怎麼拍也很好看。但林心如在相片描述中寫下：「聽說現在流行拍照不看鏡頭但我真的學不來，還是走老派路線比較習慣。」更表示認為這樣直視鏡頭比較容易喬角度，自己學不來「嫩妹那一套」。

【按圖看】44歲林心如仍保養得宜＝＝＞

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平日自拍，又有什麼小技巧快速的拍出美照？

不看鏡頭

楊丞琳不時都會發布自拍照，也會以不看鏡頭的方式拍攝。(rainie77@Instagram)

第一招當然是林心如也有提及「現在流行不看鏡頭」的方法，眼神盯着鏡頭的另一方向或直接假裝在看別處，這樣拍出來的照片能營造一種不經意的感覺；當配合後期的修圖Filter，讓照片變得更有意景。這方法也適合一些平日不習慣自拍的女生，不看鏡頭反而更能捕捉更自然的一面，不會再拍出強差人意的照片。

仰頭45度

湯洛雯以微微仰角45度的方式拍攝。(roxannetong@Instagram)

以正面自拍，容易暴露輪廓的缺點，要是想要自拍出來的效果更佳，可微微仰角45度的方式拍攝，這樣的角度會帶瘦臉效果，同時讓側面和下顎輪廓線條變到明顯；也可以於拍攝時輕側頭部，效果更自然，配合臉頰兩側的鬢角（的水），在視覺上加強瘦臉效果。

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利用肢體動作／隨身物件輔助

朱千雪借用食物擋住臉部的一部份。(tracytschu@Instagram)

想要營造自然不造作感，除了輕輕托腮的下巴痛、頭痛、牙痛等肢體動作，或是可借用身旁的物件，例如水杯、書本、花朵等，擋住臉部的一部份，既能營造不經意感，也可以轉移視線，讓人先把視線聚焦在物件上，遮掩帶瘦臉效果，對圓臉、包包臉女生很有幫助。

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善用黑白Filter

胡定欣用上黑白Filter自拍。(nwuuu@Instagram)

自拍照無疑讓人把焦點放到你的五官之上，如想修飾臉上瑕疵，同時拍出時尚感，或可使用黑白Filter拍攝或後期加上黑白Filter，不但能將臉上缺點消失得無影無蹤，配合簡單構圖就能拍出一張有感覺的照片。如果要拍得時尚感，比起燦爛的笑容，目無表情的呆望鏡頭反而效果更好。

【按圖看】美國攝影師Nicholas Pakradooni 3招自拍建議＝＝＞

（資料來源：Who What Wear）

朴敏英曾在YouTube分享營造瘦面的影相技巧，適合大家日常拍美照時參考之用＝＝＞（延伸閱讀）

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女生拍照時關心拍攝出來的效果會否顯胖、顯矮；假若你不擅長拍照，或可看看美國攝影師Bonnie Rodríguez Krzywicki的指導＝＝＞（延伸閱讀）