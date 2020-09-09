林心如霍建華搬入過億台幣豪宅　借近億舊居予舒淇馮德倫暫住

林心如和舒淇相識超過20年相當老友，不但經常相約去食飯、看電影、甚至在對方拍戲時去片場探班，在兩人的Instagram經常都會對方的蹤影。最近有傳林心如甚至將舊屋借給舒淇和馮德倫夫婦住，可見林心如不但當舒淇是好姊妹，更將對方當成家人看待。

林心如和舒淇情同姊妹。（Instagram：@sqwhat）

據台灣傳媒報道，林心如和霍建華近日搬入台北西區的過億台幣（超過2640萬港元）頂級豪宅獨立屋，更大手買下接近4000萬台幣（約1050萬港元）、全台灣只有兩架的限量紅色法拉利F12tdf，以及另一架價值1790萬台幣（約473萬港元）的法拉利GTC4Lusso跑車。

林心如和霍建華近日搬入台北西區的過億台幣頂級豪宅。（Instagram：@loveruby_official）

林心如和霍建華搬去新屋之後並沒有賣出位於台北松山區的「國美新美館」舊屋，而是將舊屋借給舒淇和馮德倫兩夫婦暫住。因疫情關係，舒淇和馮德倫暫時要在台灣找落腳地，幸得林心如出手相助，而舒淇夫婦亦決定在當地置業，目前看中內湖一帶的樓盤。

據稱，「國美新美館」平均呎價約2.78萬台幣（約7347港元），單位實用面積由2811呎至3807呎不等，因此樓價約介乎2000至2800萬港元。另外，舒淇於兩年前以逾1.27億港元買入香港中西區「yoo 18 BONHAM」的一個高層複式單位，樓底超過3米高，實用面積達2499方呎。

舒淇和馮德倫有意在台灣置業。（網上圖片）

林心如將位於台北松山區的「國美新美館」舊屋借給舒淇和馮德倫住。（網上圖片）

「國美新美館」環境清幽，附近有饒河夜市。（網上圖片）

「國美新美館」內部相當闊落。（網上圖片）

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