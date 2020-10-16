劉雯Elsa Hosk示範早秋搭配　集齊3大單品保暖又Chic！

天氣漸涼，又到了疊穿的秋季。不少藝人都已穿上風衣與針織衫，既禦寒又有層次感。在剛剛過去的2021春夏四大時裝周中，不難發現有很多oversize元素，但同時又強調出腰線，隨性又舒適，劉雯、Elsa Hosk示範早秋搭配，以下就介紹幾款早秋必備元素。

針織背心

近年復古風大熱，好似碎花襯衣、高腰褲等都是熱門單品，而針織背心也是其中之一，頗有學院風，在搭配方面也非常簡單，可以加在T-shirt或襯衫上，在早晚偏涼的秋天，這樣的配搭再適合不過。

點擊下圖睇配搭示範：

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風衣

風衣絕對是造型利器，一穿上又cool又chic，不同的內搭也會呈現出不同的效果。譬如可以好似超模Elsa Hosk一樣，單穿風衣，再配上一條騎行褲與Dad Sneakers，型格十足：

又或者搭配連身裙，營造「下半身」失蹤，再配上一對長boot，同樣cool到無朋友：

除此之外，比較常規的配搭有衛衣+風衣、T-shirt+風衣、針織+風衣等：

針織長袖

早前寫過的「渣女風」搭配，高腰針織衫就是其中之一，現在轉入秋季，針織衫更是必不可少，比起外搭方式，單穿更加fashion，輕鬆營造法式慵懶：