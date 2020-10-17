《境遇之數》打破韓劇「八集定律」！劇情爽快第二集瞬速激吻

很多資深韓劇迷一定都知道韓劇有這樣一個定律，追妻火葬場，朋友變情人！最近兩位極具潛力的新生代演員邕聖祐、辛睿恩合作的韓劇《境遇之數》，雖然說兩人這是第一次合作，但是產生的化學反應，卻讓不少人臉紅心跳的，一度打破了韓劇的八集定律，第二集就親上了！

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這部劇在上個月末已經開播了，也受到了很大的關注，之所以這部講述愛情的作品會這麼火爆，很大原因是因為主演真的太棒了！要顏值有顏值，要演技有演技，男主邕聖祐之前是WANNA ONE的前成員，在世界範圍內都擁有不小的影響力和名氣，由歌手轉型演員，邕聖祐也沒有讓我們失望！

其實WANNA ONE解散的這段時間裡，邕聖祐做過很多的事情，也遭遇的很多的事情，發行過單曲，也演過不少的電視劇，在事業上還算是一帆風順的。

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而女主也是這部劇的亮點，很多粉絲看過之後，都表示辛睿恩的演技有了很大的提升，尤其是一些細節上處理的很到位，非常的細膩，而在這部劇中，男女主角之間的感情真的是一言難盡，女主暗戀著男主，兩人還從小就是朋友，這份暗戀她一直保存在自己的心裡。

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男主在不知情的情況之下，還是不是撩撥一下女主，相信有過暗戀經歷的人都能懂，想要捅破這層窗戶紙，卻又害怕到時候連朋友都做不成了，想見見不到或者是見面尷尬，還不如就保持著這樣的關係，至少還能見到。

本來以為，劇情發展到這裡，兩人應該還是這種不溫不火的狀態，沒想到，在第二集的時候，兩人在濟州島海邊上就上演了一場超浪漫的“夕陽之吻”，這也太快了吧！第二集就親上了？說好的八集定律呢？兩人還不小心同床睡著，天哪！越來越期待接下來劇情的發展了，不知道大家有沒有在看這部劇呢？

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