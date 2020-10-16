王浩信拒提攜餅印細佬　王瑋彤轉投ViuTV做大茄：TARGET做影帝！

37歲視帝王浩信今年再憑《反黑路人甲》和未播已備受關注的《踩過界II》人氣再度急升，有望再登視帝寶座！雖然事業登上高峰，但他鮮有提及家庭事，除了避談妻子陳自瑤，就連曾參選港男的親生細佬王瑋彤（Tony）亦不屑一顧。

大家仲記唔記得王浩信有個細佬？（陳志嵐攝）

兩個盲俠！（梁碧玲攝＋Facebook照片）

現年30歲，身高6呎2的王瑋彤無論身高樣貌都與王浩信十足餅印一樣，在美國讀大學的他回港後就積極發展自己的演藝事業。雖然未獲王浩信落力提攜，但王瑋彤一直爭取機會，除了擔任模特兒，他更曾參加內地節目《非常完美》和《飛虎之潛行極戰》中飾演O記警員灰熊等等。除此以外，他近年更邊做保險邊等演出機會。

似樣唔似樣呢？（Facebook照片）

做配角無怨言！（劇照）

王浩信袁偉豪雙雙加盟邵氏 硬撼三屆視帝強攻大中華市場

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最近，他由無綫轉投ViuTV，在新劇《熟女強人》中做大茄，與胡杏兒有一場對手戲，雖然演被戀足癖騷擾女子之男朋友，但王瑋彤依然做到七情上面，相當落力！王瑋彤更在Facebook留言：「如果你想要在你自己既（嘅）行業成功，你一定要SET個目標。你如果你（做）演員，你一定要TARGET做影帝。I like this Quote.」看來，王瑋彤未有放棄明星夢，目標更相當清晰！而王瑋彤更曾透露哥哥王浩信只給予意見，不會出手幫忙，所以他要再加把勁才能與哥哥睇齊！

演技有好大進步空間！（viuTV截圖）

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