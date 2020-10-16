林心如曬女兒過萬首飾被指炫富　網友：這麼小就戴這麼貴的手鏈

44歲林心如自從2016年同霍建華結婚之後，便無再參演過內地劇集，2017年誕下女兒「小海豚」後，心如將工作重心回歸台灣，拍戲、陪家人兩不誤，不時都會看到她同霍建華出席聚會等，一家三口非常幸福。

林心如同霍建華非常恩愛。（Instagram@loveruby_official）

最近，心如在IG分享與女兒戴名牌手鏈的照片，有網友發現兩條手鏈總價值3.29萬人民幣（約38050港元），單是「小海豚」的手鏈就已過萬元，因此引起網友熱議，「真是從小就富養啊」、「這麼小就戴這麼貴的手鏈」等，認為她炫富，但也有人認為每個家長都想在能力範圍內給孩子最好的，並無不妥。而其後心如刪除照片，解釋女兒只是在家中佩戴，不會戴出門。

想不到一條手鏈都會被抨擊。（網絡圖片）

事實上，早在在小海豚出生之際，心如就以3億多新台幣（約8000萬港元）拍下一條寶石項鏈，另外還買了一個價值約1億新台幣（約2700萬港元）的鑽戒，而這些都是打算送給未滿周歲的女兒。

心如保養得非常好。（Instagram@loveruby_official）

除了心如，內地主持人李湘也曾經因「富養」女兒而遭到抨擊，每次女兒王詩齡露面總是名牌加身，也被指「太物質」。

王詩齡從小就是名牌加身。（微博@主播李湘）

其實藝人們有時雖然在物質上為子女投放不少，但在心靈教育方面亦是「富養」，除了文化，還有特長的培養，實在無必要因為一條手鏈就上綱上線。