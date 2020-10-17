C9特工．劇評｜特工題材吸引　人物刻劃細緻度未夠直接影響收視

無綫（TVB）劇集《C9特工》一連20集終於播完，第6-10集收視大幅下滑至19.6點，其實某程度上也反映了觀眾已經對劇集有要求，無可厚非的是，《C9特工》無論在題材、對白、劇情鋪排甚至是道具上都有非常大的進步空間，至於有什麼缺憾，就不為大家再次一一提出，這篇文章集中講《C9特工》如何改進，從而提升收視水平。

睇得出演員係有心機做嘅。（《C9特工》劇照）

劇集中最重要的，當然就是劇本。平心而論，《C9特工》這個構思是可行的，一個美艷動人、身手了得兼有頭腦的特工，為躲避敵方追殺而隱性埋名，機緣巧合之下遇上一生所愛，甘願成為平凡人洗衫煮飯，變成一個師奶，雖然題材有點「老土」，但卻是潛力無限。

要跑贏《殺手》、《反黑路人甲》確實有難度，但追貼至27-28點，甚至是30點收視，其實並不難。一套劇集要成功、符合觀眾群口味的，畢竟，好唔好睇其實是十分個人的事，符合這三個條件，收視自然有保證！

太多食飯場面，令人想起處境劇。（《C9特工》劇照）

一：人物神秘感

《C9特工》的劇本，只是欠缺了伏線和反差，就以高歐（李家鼎飾）為例，其實應該是在第一集中，加入一個經常暗中幫助Cute媽（高海寧飾）的神秘人物，在最後一集才揭露才正式揭露了自己特工身份，犧牲自己救回高家等人。如果吸引觀眾追看，就需要在第一集中製造神秘感，或是懸疑，直到最後一刻才揭穿答案，可惜這部份只集中在最後一週，變成了「劇情大暴走」。

反而李家鼎的故事綫有驚喜。（《C9特工》截圖）

二：角色人物要真實

構成一套劇，可以劃分主線和副線劇情，《C9特工》的主線，就是高海寧為了任務對抗黑洞，最後更為保護家人而挺身而出，副線則是與高海寧與馬國明的感情線，朱敏瀚和簡淑兒等等。想增加劇集的可觀性，最簡單方法並不是增加感情線，而是將角色變得豐富。

想觀眾代入劇中世界，故事人物就要有真實感。（《C9特工》截圖）

譬如是借鏡《殺手》，圍繞着主角的每一個角色都應該與故事發展有所關連，例如在第一集就死了的前S Man（楊瑞麟飾）可以是設計成一個阻礙B3（黎諾懿飾）升職的上司，間接令到他黑化，而黃建東和林漪娸等人也可以與李家鼎一樣是個隱藏特工。劇本將黎諾懿定義為最終大反派，那麼他平日的生活又是怎樣的呢？其實B3（黎諾懿飾）開設Coffee Shop的意念十分好，看上去不會太離地，也會更有真實感，令觀眾更易代入這個角色。

點解黎諾懿要成日飲紅酒？唔怕影響判斷力咩？（《C9特工》截圖）

三：奸角需要一個「惡」的理由

作為劇集的終極大反派，B3（黎諾懿飾）是不合格的。一個反派要成功有兩個因素，要不就是讓觀眾大奸大惡，令人恨之入骨，要不就是為勢所迫，令人同情的悲情反派，再來就為這個大反派冠上一個行「惡」的理由，就好似蝙蝠俠故事中「小丑」一樣，因為自己深愛的妻子和未出世的孩子在一場意外中死亡，受到刺激而變成最終變成了「小丑」。

想表達出黎諾懿和高海寧有多利害，但就忽略了描寫角色的內心世界。（《C9特工》截圖）

最後一集中，黎諾懿與高海寧對話，說自己背叛特工組織的原因是為了錢，而高海寧則反搏：「除咗錢，呢個世界仲有友情同家人。」那為什麼黎諾懿會為了錢而放棄一班工作多年的朋友呢？劇中並沒有多說。如果整個故事的源頭是由大反派而引起，其實應該用至少半集時間，好好地解釋一下黎諾懿的來歷和叛變原因，觀眾才不會看得一頭冒水。

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