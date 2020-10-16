【尚食】吳謹言許凱再續前緣做CP　炒《延禧》冷飯要到幾時？

吳謹言同許凱因出演《延禧攻略》而迅速走紅，劇中「傅瓔CP」最終未能在一起，可謂令很多粉絲意難平，加之劇集最近下架，無得再追看。不過，日前于正在微博曬出兩人新劇《尚食》的開機相，終於可以「再續前緣」。

「傅瓔CP」終於再續前緣。（劇照）

《尚食》講述大明永樂年間，少女姚子衿（吳謹言 飾）進宮入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長並一路堅持對中華美食技藝的追求，邂逅結識並發展愛情，和朱瞻基（許凱 飾）一波三折的感情故事。其他演員還有何瑞賢、王一哲、王艷等，新生代與資深演員結合。

眼見許凱同吳謹言再度合作，粉絲大感興奮。（微博@電視劇尚食）

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雖然吳謹言同許凱的再度合作可以彌補一班CP粉的遺憾，外界看來兩人也相當合襯，但同時也引起一些爭議，畢竟由2018年至今，吳謹言的合作對象似乎來來去去都離不開《延禧攻略》的演員，同聶遠前前後後合作過3次，新劇《傳家》再度搭檔秦嵐，今次又到許凱，難免令觀眾有些審美疲勞。因此有網友不解「于正給吳謹言規劃的什麼路線？」更有網友表示：「感覺就是拍戲賺錢的機器吧」等。

不得不講，于正捧人有一手，但要再出一個類似《延禧攻略》的爆款都並非易事。（微博@電視劇尚食）

其實之前吳謹言曾經直言想甩掉「魏瓔珞」的標籤，但卻予人一而再再而三「炒冷飯」的感覺，如果新劇的演技還沒有提升，恐怕又難以超越「魏瓔珞」。