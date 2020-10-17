偶像劇童星加入黑幫殺人被判15年　再遭判合共賠償近百萬港元

2003年以台灣偶像劇《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，不經不覺已經25歲長大成人了。原本星途被看好的他卻漸漸迷失自己，竟然加入黑幫還殺人。案件在2019年已有判決，王欣逸一審被依殺人罪判處15年，另外死者父母亦有向法院提出民事求償，近日結果亦出爐王欣逸與同伴需合共賠償357萬4084元新台幣（約90多萬港元）事件再次掀起討論。

王欣逸小時候因為《海豚灣戀人》走紅。（網上圖片）

事實上，案件發生在2016年，因為朋友與他人有糾紛之後找上王欣逸幫忙，而他亦最終同朋友一起手持西瓜刀、球棒等物件，向曲姓少年揮砍、圍毆，最終令到曲男失去意識，經過送院搶救因腦部重創、肺部穿刺傷，一直存於昏迷狀態。在救治半年之後曲男最終不治，在2017年初身亡。

2016年伙同友人圍毆他人，被判處15年有期徒刑。（網上圖片）

案件在去年的時候已經有判決，一審被判依殺人罪判處15年有期徒刑，而另外兩位友人同樣分別判13年徒刑。而曲的父母亦向法院提出民事求償，近日結果亦出爐，法官最終認為王欣逸與其友人的行為對曲的父母造成侵害嚴重，判處王欣逸同友人合共需要賠償共357萬4084元新台幣（約90多萬港元），可以上訴。

小時候長相非常帥氣。（影片截圖）

不少網友都覺得王欣逸一手斷送了自己的好前途，童星出身的他小時候顏值好高，出演不少台劇的男主角童年，還因此接演不少廣告上許多綜藝節目，還入圍過金鐘獎，當時星途被看好。但在少年時期漸漸迷失自己的他，於12歲時被爆出同14 歲女粉絲拍拖，還傳出有不少不雅照流出，還傳險讓女方懷孕。讀初中時候的他已經抽煙有紋身，還經常逃課甚至已經加入了黑幫，多次因為打架而被拘役，但他沒有因此受到教訓。如今殺人自毀前程，不少網友都覺得可惜。

少年時傳出他險讓女友懷孕。（網上圖片）