倚天屠龍記│青翼蝠王灣仔天橋賣藝　演奏《月半小夜曲》街坊圍觀

在香港各地的公共場所不時都會見到街頭藝人在表演，他們的表演形式多不勝數，包括唱歌﹑畫畫﹑口技﹑演奏等等，但想不到也有明星做起了街頭藝人，影片在社交平台掀起了瘋傳。他就是內地演員劉長生，早年憑着在《倚天屠龍記》飾演「青翼蝠王」而為人熟悉，目前年邁的他拿着小提琴到處演奏，令不少網友感嘆到底是為了藝術還是為生活所迫呢？

劉長生拍《倚天屠龍記》而為人熟悉。（ 落葉單車Leaf微博圖片）

眼見網上瘋傳的影片所見，劉長生留了一頭長髮打扮優閒，手持小提琴在街頭上演奏，全心投入地表演，非常有藝術家的氣息。他亦在地上放置了小提琴盒望得到打賞支持，眼見有不少人投錢，可見他的表演是多麼的精彩。而他大多數時間都是拉李克勤的經典名曲《月半小夜曲》，演奏得非常動聽。

事實上，他早年長駐在尖沙咀的隧道口表演，但最近卻轉移了去灣仔某天橋表演，依舊獲得不少人支持。年邁的他到處表演令不少網友覺得他到底是為藝術而表演，還是生活實在太困難而為生活謀生呢？這一點無人知曉，只有劉長生自己才知道，但不得不佩服他的音樂表演實在太厲害。

之前在尖沙咀的隧道口表演。（影片截圖）

現時在灣仔演奏。（影片截圖）

翻看劉長生的資料所，他在2014年拍畢電視劇《鋒刃》之後就甚少推出作品。眼見他現時長駐香港，相信已經當街頭表演是另一類的職業了。

《倚天屠龍記》飾演「青翼蝠王」絕對是他的代表作。（某小刀要做小富婆微博圖片）