【中國新說唱3】TSong梁老師才華橫溢　因撞樣黃宗澤受觀眾矚目

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季已臨近尾聲，最新一集中，GAI廠牌的Rapper TSong梁老師不敵潘瑋柏廠牌的KAFE.HU，以5票之差惜敗，令一班觀眾大感不捨。

除了音樂才華之外，TSong梁老師最大的記憶點要數他的樣貌，被認為是黃宗澤+陳偉霆+謝君豪的合體，且穿衣搭配方面也很有個人風格，因此形象深入人心。在最新一集中，TSong梁老師演唱一首《單身》high爆全場，令很多網友都紛紛湧入其微博表白：「看我還有機會嗎？」非常搞笑。

TSong梁老師廠牌照。（微博@中國新說唱）

TSong梁老師本名梁淞，身高180cm，來自湖北武漢，2015年與朋友MinGo創立獨立音樂廠牌Awe$ome Music巨棒音樂，短短兩年就聲名鵲起，TSong梁老師非常多才多藝，擅長TrapSoul、EDM、R&B、New school hiphop，且舞蹈、主持以及B-box都不在話下，對節目編排策劃也有一手，曾擔任音樂節目《蓋世英雄》的御用MC，該節目眾星雲集，包括阿王力宏、庾澄慶、PSY、鄧紫棋（G.E.M.）、iKON等，有過上千場演出經歷，至今已發布12張個人EP，實力不俗。

TSong梁老師（左）與王力宏在《蓋世英雄》。（網絡圖片）

另外，可能是身兼數職的緣由，TSong梁老師的穿衣風格也比較多變，Casual、街頭、運動等能駕馭，受到網友盛讚。

TSong梁老師很擅長混搭，整體灰色調，內襯一件印花襯衫作為亮點。（微博@中國新說唱）