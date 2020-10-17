温兆倫拍片唱歌寶刀未老　55歲又唱又跳冇喘氣唔輸畀年輕人

現年55 歲的温兆倫曾經有「少女殺手」之稱，憑着出色的外型俘虜萬千少女的心。其實在做演員之前他最先以歌手身份出道，待在1989 年推出劇集《義不容情》之後紅遍東南亞，他就重拾咪高峰唱歌，推出《從未試過擁有》﹑《沒有你之後》等歌大受歡迎。

目前將重心轉移內地的他經常在社交平台拍片同網友互動，近日更一連上貼多段唱歌的片段大獲好評，歌聲寶刀未老獲得不少讚賞。

温兆倫之前被嘲笑似「大媽」。（影片截圖）

近來擺脫「大媽」形象的他，經過悉心打扮顏值重回巔峰。眼見他穿着合身襯衫認真地對着鏡頭唱歌，非常迷人靚仔。深情地演唱自己的歌曲《隨緣》﹑《台北的機場》，還唱陳百強的《一生可求》非常好聽。聲線完全不輸當年，仍然溫柔動人有當年的風範，瞬間帶大家回到舊時的年代。

深情地演唱。（影片截圖）

温兆倫雖然年過50但他依然跟得上潮流，還向陳偉霆取經用不純正的廣東話唱跳。因為去年陳偉霆唱的《野狼Disco》紅遍內地成為神曲，大賣不純正的廣東話口音，令他又再次走紅。而是次温兆倫則挑選了一首國語歌《兄弟啊》，改編用廣東話腔去唱，唱歌之餘還自帶舞蹈動作，整個畫面非常搭配音樂，令他再次引起關注，不少網友都認為廣東話版不輸國語版。

又唱又跳非常厲害。（影片截圖）

陳偉霆去年唱《野狼Disco》大受歡迎。（小七愛西瓜微博圖片）