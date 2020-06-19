靚仔小生温兆倫走晒樣　同細20歲老婆享受平淡生活

曾幾何時在TVB這個電視王國中出現過許多男神代表，其中一位就是紅極一時有「少女殺手」之稱的溫兆倫。帥氣迷人的他竟然在多年後外型全走樣，被網友嘲笑像大媽，完全失去了昔日「靚仔小生」的氣質，看來不保養的確會令人失色。

近一年少在微博更新自己模樣的他，幾乎都是上貼女兒溫柔美的可愛日常生活，似乎將重心轉移在家庭上，好好經營做一位好老公好爸爸。不過，喜愛玩「抖音」的他最近就一連拍了多段影片上貼微博，讓不少網友終於見到他最新的模樣，令大家大吃一驚，因為他的顏值倒退了許多。

溫兆倫的顏值倒退不少。（影片截圖）

在影片中，身穿藍色輕便服的溫兆倫似乎發福不少，留著中長髮的他頭髮有些少稀疏，而且髮際綫有向後移的跡象，還有雙臉頰出現肥胖現象，整個狀態都大不如前，已經不是大家心中那個《義不容情》的丁有康﹑《我本善良》的齊浩男了。有網友見到溫兆倫最新狀態都留言嘲諷他：「咋一看我以為是一大嬸」﹑「換個髮型」等，見到網友留言溫兆倫亦搞笑回應：「沒事，這是我媽。」似乎看得好開。影片中他同女兒溫柔美玩遊戲玩得甚是開心，可見他非常享受回歸平淡的生活。

同女兒一起玩遊戲。（影片截圖）

溫兆倫無論身材同樣貌都走樣，令不少人都覺得因為他少出現幕前所以整個狀態都太過放鬆。事實上將演藝事業重心轉移內地的他，近年工作量似乎不多，幾乎沒有推出電視劇作品。而他亦與時並進不時上網紅直播節目帶貨，還偶爾出席婚禮Show獻唱等，在另一方面大展所長。

在婚禮現場獻唱。（影片截圖）

另外，近來內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》熱播，溫兆倫亦似乎有留意，將自己梳裝打扮好，在「抖音」拍片玩魔術顯得非常有自信，還留言道：「乘風破浪的哥哥來了。」看來這個節目果然是全城關注。

55歲的溫兆倫曾經是好多人的偶像男神，濃眉大眼的他因為在1989年出演《義不容情》飾演丁有康一角而走紅，繼而飾演《我本善良》中的齊浩男一角，更令他演藝事業再闖高峰。除了拍劇之外他還嘗試唱劇集主題曲，推出超過5張廣東專輯與7張國語專輯。

溫兆倫似乎好熱衷玩抖音。（影片截圖）

可是因為與多位女明星傳緋聞﹑之後婚姻財產對簿公堂等關係，令他形象受挫人氣開始下滑，更一度被外界稱為「渣男」。溫兆倫曾經有過兩段婚姻，與女星郭羨妮因戲生情的戀情最為人熟悉，可是因為男方一直在財務問題上處理不妥，最後令女方不堪忍受壓力，而最終分手收場。現時他與內地演員趙庭已經共組了新家庭，二人育有一女兒溫柔美，他亦將重心偏向家庭過著簡單平凡的生活。

溫兆倫現今一家三口非常幸福。（溫兆倫微博圖片）