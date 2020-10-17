ViuTV2021｜劇集跳出香港《二月廿九》最吸睛　姜濤成台柱瓣瓣掂

ViuTV自2016年開台以來，發展蒸蒸日上、製作亦漸趨成熟，自家製的劇集與綜藝節目都吸引不少捧場客，今年畫面唯美、故事浪漫的《二月廿九》、破格又高質之作《歎息橋》、靠新生代演員取勝的《地產仔》等優質電視劇均為ViuTV贏得口碑；綜藝節目方面，一貫有食老本之嫌的《全民造星》、討論度爆燈的《調教你男友》、頭牌男團主持的《ERROR自救TV》等均為ViuTV累積一群年輕觀眾，令人更期待它在2021年會播出怎樣的節目！

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ViuTV在2021年似乎投放了更多資源在電視劇方面，除了正在拍攝、由黃德斌、周秀娜、姜濤主演的本地薑《太平紋身店》；海外製作團隊亦加入合作，包括：與台灣八大電視聯合拍攝、由MIRROR人氣王姜濤主演的《超感應學園》、以及與台灣「SCREENWORKS影響原創影視公司」合拍、MIRROR成員Stanley（邱士縉）擔任要角的《塵沙惑》！除此以外，由吳海昕、劉俊謙主演、近日入圍新加坡亞洲學院創意獎「最佳劇集」，成為港劇之冠的《二月廿九》亦會在2021年開拍續集，一解觀眾的心癮！

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ViuTV的綜藝節目一向貼近年輕觀眾口味，兩個豆牌人氣男團MIRROR及ERROR亦會帶着各自的《MIRROR TV》及《ERROR TV》載譽歸來！由此可見，姜濤接下來除了專注於歌手本業，亦會更多地涉獵劇集及綜藝節目，處處都能看見其身影，可見其市場價值之高，說他是ViuTV台柱也不為過！