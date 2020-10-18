《二月廿九》推續集　導演羅嘉駿冀製作期增加：希望都有40幾日拍

ViuTV在疫情下依然決定分配更多資源發展電視劇，日前更落實開拍入圍新加坡亞洲學院創意獎「最佳劇集」，榮升為港劇之冠的《二月廿九》續集，並定名為《940920》。由於《二月廿九》口碑極佳，不少劇迷對拍板開續集均興奮不已。

《二月廿九》監製兼導演羅嘉駿（Steve）坦言能夠在疫情之下開拍《940920》、電視台更願意為續集增添製作費，已經大感心滿意足，（劇集海報）

《二月廿九》監製兼導演羅嘉駿（Steve）接受《香港01》訪問，坦言能夠在疫情之下開拍《940920》、電視台更願意為續集增添製作費，已經大感心滿意足，「ViuTV下年都唔係好多套劇，尤其《二月廿九》係我第一套劇，呢個時勢都有得拍（續集），都好開心。而疫情下都可以添少少（製作費），都好滿足。」他透露多添的製作費將會用於增加拍攝日數方面，「上次38日拍10集，今次希望都有40幾日（拍）。」

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《940920》會改由余家聰（劉俊謙飾）擔正做主角，Steve解釋因為首季以Yeesa（吳海昕飾）作為重點，對家聰的描述較少，今次會以他作為故事中心。（《二月廿九》劇照）

早前Steve透露，《940920》會改由余家聰（劉俊謙飾）擔正做主角，Steve解釋，首季首季以Yeesa（吳海昕飾）作為重點，對家聰的描述較少，今次會以他作為故事中心。另外，製作團隊決定在台灣開鏡的原因之一是製作費問題，其次是文化較相近，「下下日文聽唔明」，並相信會有台灣演員加入。續集另一睇頭是新加入的演員蔡思韵（Cecilia），Cecilia亦是劉俊謙現實中的女友，但Steve看中的是她說話速度較慢：「講嘢啲tone好啲......慢啲嘅氣質，唔係香港女仔急嘅感覺。」

《二月廿九》中部分對白牽涉社會現況，Steve坦言ViuTV對此沒有投訴，續集亦有機會臨場發揮加入時事元素，「有啲暗示都冇問題嘅。」

《二月廿九》落實開拍續集《940920》，並將會加入蔡思韵作為其中一位女主角，講述「神聖幾何學會」出現的背景。（受訪者提供）

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