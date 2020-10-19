竹內結子生前IG只追蹤她！閨密井本絢子首開腔坦言︰我失去了自信

日本女星竹內結子上月底在家中身亡，享年40歲。她Instagram唯一追蹤的圈內好友「Q妹」井本絢子近日打破沉默，在廣播節目上提到竹內結子的離開，她含淚表示：「我真的從她身上獲得很多的愛，也打從心裡愛著結子。」

竹內結子和Q妹6年前因合作舞台劇《如果是和你》結緣，當時一拍即合的2人甚至曾住在同棟公寓。竹內結子開設Instagram帳號後，只關注Q妹一人，2人不時曬出同框合照，或替對方慶生，是眾所皆知的好閨密。竹內結子身亡消息傳出後，外界最擔心的也是Q妹的精神狀態。

Q妹近日在自己的廣播節目上聊到竹內︰

她真的給了我非常多的愛。我碰到開心的事情、難過的事情、悲傷的事情，都會先跟結子說。她總是比誰都還要為我感到開心，比誰都還要難過，也會替我一起生氣，我真的獲得了很多的她的愛，我也打從心裡愛著結子。 井本絢子

她強忍著難過的心情，繼續說：「今後我該以什麼樣的想法或心情，去看這個世界，感受這個世界，我不知道這和過去會有什麼樣的不同，但我想到很多事情，頓時覺得失去了自信。我說的話可能也會讓大家覺得難過，但希望大家今天可以原諒我，下週我會努力在同一時間為各位帶來歡樂。」

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