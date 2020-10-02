竹內結子逝世｜餐廳員工爆夫妻同枱食飯冇計傾　網民怒轟侵私隱

日本知名藝人竹內結子於上周日（9月27日）在東京家中自縊身亡，終年40歲。消息震驚當地社會各界，一眾網民對笑顏女王的突然離去感到非常痛心。當地有電視台訪問竹內與家人曾光顧的部份餐廳，有職員竟大爆近期見到竹內滿面哀愁，更指她即使與丈夫同枱共進晚餐也「無幾句」。網民看過訪後問大感不滿，直斥電視台是揭竹內的私隱，非常不尊重死者。

日本知名女星竹內結子9月27日被發現在家中衣櫃自縊身亡，終年40歲。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有傳竹內結子疑因產後抑鬱而走上絕路，日本富士電影台日前訪問竹內與家人曾到訪的餐廳，例如御好燒店、中華料理、生蠔吧及壽司店等，多間商戶都表示竹內與家人早前來光顧時四口子樂也融融，未察覺到竹內有不開心情況。

+ 10 + 10 + 10

不過，有壽司店的師傅大爆，竹內上月10日晚上與丈夫到來光顧，夫婦用餐時的氣氛非常奇怪，「從氣氛上感覺他們的話題也不是太愉快的內容」，觀眾們揣測是否婚姻關係令竹內無法抵受壓力。

訪問播出後，大批網民對電視台的做法感到不滿，指竹內過世後還要被人爆料講私事，十分不尊重死者，「以後都不想去」、「太恐怖了，為何會記得一清二楚」、「這種壽司店誰想去啊」。

（「バイキングMORE」）

↓↓↓重溫竹內結子生前生活片段↓↓↓

+ 16 + 16 + 16

↓↓↓盤點竹內6個經典女強人角色↓↓↓

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288