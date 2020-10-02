竹內結子逝世｜餐廳員工爆夫妻同枱食飯冇計傾　網民怒轟侵私隱

撰文：謝茜嘉
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日本知名藝人竹內結子於上周日（9月27日）在東京家中自縊身亡，終年40歲。消息震驚當地社會各界，一眾網民對笑顏女王的突然離去感到非常痛心。當地有電視台訪問竹內與家人曾光顧的部份餐廳，有職員竟大爆近期見到竹內滿面哀愁，更指她即使與丈夫同枱共進晚餐也「無幾句」。網民看過訪後問大感不滿，直斥電視台是揭竹內的私隱，非常不尊重死者。
日本知名女星竹內結子9月27日被發現在家中衣櫃自縊身亡，終年40歲。（資料圖片）
有傳竹內結子疑因產後抑鬱而走上絕路，日本富士電影台日前訪問竹內與家人曾到訪的餐廳，例如御好燒店、中華料理、生蠔吧及壽司店等，多間商戶都表示竹內與家人早前來光顧時四口子樂也融融，未察覺到竹內有不開心情況。
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不過，有壽司店的師傅大爆，竹內上月10日晚上與丈夫到來光顧，夫婦用餐時的氣氛非常奇怪，「從氣氛上感覺他們的話題也不是太愉快的內容」，觀眾們揣測是否婚姻關係令竹內無法抵受壓力。
訪問播出後，大批網民對電視台的做法感到不滿，指竹內過世後還要被人爆料講私事，十分不尊重死者，「以後都不想去」、「太恐怖了，為何會記得一清二楚」、「這種壽司店誰想去啊」。
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