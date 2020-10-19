《Running Man》全昭旻梁世燦動真感情？　測謊機結果令人驚訝

昨天（18日）播出的《Running Man》邀請了BLACKPINK做嘉賓而收視大幅上升外，全昭旻和梁世燦的愛情線又再一次被擺上枱，因而成為網上熱話。二人在節目中粉紅氣氛不但令觀眾害羞，現場的大家更是失控到尖叫。

《Running Man》昨天一集大玩測謊遊戲，眾人戴上感應腦電波的貓耳道具，如果被測出說謊的話就輸。事件起端自BLACKPINK Rosé指着梁世燦問全昭旻：「姐姐，很喜歡哥哥吧？」雖然全昭旻回答不是但貓耳卻在動。心情變好的梁世燦更主動問：「你喜歡我？」讓全昭旻頭上的貓耳動過不停。後來梁世燦再追問全昭旻「今晚有甚麼做？」對方回答一句「我會在家」卻令他頭上的貓耳大幅度轉動，令現場大失控。

事源起於 Rosé指着梁世燦問全昭旻：「姐姐，很喜歡哥哥吧？」。（SBS）

按圖睇失控的起源：

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梁世燦後來更出絕招問全昭旻：「今晚可以去你家吃拉麵嗎？」雖然全昭旻口裡說不，但卻騙不了腦電波感應器。全昭旻最後更反撃，主動雙手牽着梁世燦的手與他深情對望，結果她未開口，梁世燦的貓耳已轉過不停，令現場一秒陷入焦土化。二人的氣氛太曖昧，就連劉在錫都無法圓場，成為昨晚討論度最高的環節之一。由於梁世燦和全昭旻經常被湊成一對，因此不少觀眾都非常二人的感情能成真。

氣氛曖昧的梁世燦和全昭旻，令現場大家失控尖叫。（SBS）

再按圖睇二人超粉紅互動：