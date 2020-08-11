《Running Man》全昭旻疑熱戀中？IG發文意境曖昧：因動搖而美麗

南韓女演員全昭旻2004年透過電視劇《奇蹟》出道，2017年加入節目《Running Man》，活躍於演藝圈裡，吸引大批粉絲，並與成員累積出家人般的深厚情感，而她在節目中常常營造出，對男嘉賓容易陷入戀愛的形象，製造出不少笑料，10日更被韓媒爆出「熱戀說」，引起大批網友討論。

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據韓媒《Sports經營》報導，全昭旻與演員吳東民傳出熱戀說，兩人在2018年合作KBS電視劇《我的黑歷史誤答筆記》，因為拍攝的關係漸漸熟識，日前她還在IG上曬出兩人一同拍攝的照片，並寫下「我的回答，動搖也沒關係，因為動搖而更加美麗」，雖然文中的動搖應是指底片相機晃到而產生模糊，但曖昧的字眼還是讓大批網友熱議，紛紛猜測兩人應是戀人關係。

對此，全昭旻所屬的KINGKONG by STARSHIP娛樂公司也火速作出回應，僅簡單表示「兩人是很熟識的關係」，間接否認了戀愛的傳聞，而吳東民所屬的Mystic娛樂也透露「兩人因為合作《我的黑歷史誤答筆記》才見、逐漸熟起來，現在跟該劇演員們都是常常見面的關係」，一致粉碎了兩人的熱戀說。

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