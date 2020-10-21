陳芳語大爆《創造101》奴役選手！阻參加者接觸　半夜敲門唔畀瞓

台灣女歌手陳芳語（Kimberley）出道8年，在2018年時參加內地選秀節目《創造101》，讓她人氣飆升，如今她則爆出當時參加節目時一些不為人知的幕後秘辛。

陳芳語透露當時參加《創造101》，一開始還沒正式錄影時，工作人員會將她集中在同一間酒店，但是每個人都不能見到彼此，還會把她們眼睛遮住。如果有人經過，其他人還要面向牆壁，避免看到對方，因為製作單想要在錄開場時，能捕捉到大家首次見面時的真實反應表情。

Kimberley陳芳語在2018年時參加中國大陸的選秀節目《創造101》，日前上曾之喬的節目大爆當中秘辛▼

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另外陳芳語還大爆，曾與節目組的工作人員鬧得不太愉快，因為工作人員為了要營造她們很累的感覺，來增加節目效果，會在凌晨四點時就敲響房門，要大家起床到樓下集合，但是卻不告訴大家要做什麼事情，一群女生就在那邊空等三小時，只為了不讓她們睡覺。

前面一開始陳芳語還願意配合，到後來她發現這是工作人員技倆，因為她們每天收工後就很晚了，有時要錄採訪，因為人數多要排隊，常會等到凌晨３、４點，因此她就聽到有工作人員會對那些年紀比較小的女生說「回去不要想睡覺了，趕快補個妝就出來了」，小女生都乖乖聽工作人員的話，喝了提神飲料就繼續去集合工作。

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陳芳語看到這些小女生受到這樣的對待感到很心疼，後來她就與同房間的室友聯合抵制工作人員這樣的行為，把房門反鎖，戴上耳機不理會工作人員。因為她的底線就是需要睡眠，來保持身體的健康，有氣喘的她睡眠不足，會讓她想嘔，這樣也會帶給節目麻煩。

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