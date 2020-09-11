被指與謝和弦約會私生活不檢點　陳芳語公開完整對話反擊網民

歌手陳芳語（kimberley）以《愛你》一曲走紅，後於2018年參加女團選秀節目《創造101》人氣急升，親民作風也讓她受到不少粉絲喜愛，經常透過社群網站分享日常、與網友互動，然而日前卻遭到網民栽贓私生活不檢點，甚至還曾收到「假商演真飯局」的私訊邀約，讓她不堪其擾。

網民：「在紐約當謝和弦的炮友？好亂！」點圖看陳芳語如何反擊▼▼▼

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事實上，有關遭指私生活混亂一事，源自於謝和弦先前曾在社交平台PO出多張和外國女子勾肩親密合照，自爆過去在紐約生活時，曾有洋妞主動來搭訕，有些在相處之後「就到我家過夜了」。然而，有眼尖網友發現，在他所發的照片中，其中一張竟是與女星陳芳語（Kimberley）的合照，讓女方傻眼駁斥傳聞，甚至亮出雙方對話紀錄狠嗆「你想得美！」

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當時，陳芳語轉發了謝和弦PO文寫道，「哈們哥約不到我只能發7年前的照片，加油。」同時，她更亮出雙方1年前的對話紀錄，證明自己所言不假。截圖中，只見男方主動傳訊「晚上見」，同時還附上一個愛心符號，但並未獲得回覆，過了一段時間，他又傳訊寫道「這幾天有同場，有緣再見。」最後依然附上愛心圖案，但陳芳語同樣沒有給出任何回應。公開對話截圖的同時，她更寫下「You wish.（你想得美！）」語氣相當強硬，顯見對謝和弦發文一事感到相當不滿。謝和弦事後則已將該篇發文刪除。

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